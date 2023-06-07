Apple Vision Pro'nun tahmini Türkiye fiyatı için çarpıcı iddia! Cepleri yakacak mı?

Apple pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde uzun zamandır beklenen AR/VR başlığı Vision Pro'yu tanıttı. Başlık, önümüzdeki yılın başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek olsa da, yine de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Apple'ın Vision Pro'yu uzamsal bilgisayar olarak adlandırmasından yola çıkarak, şirketin teknolojide yeni bir kategori açtığını dile getirenler de oldu.

Apple Vision Pro'nun özellikleri kadar fiyatı da konuşuldu. Öyle ki Apple, bu yeni ürünü için 3.499 dolarlık bir fiyat belirlediğini açıkladı. Peki Vision Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

İŞTE İDDİAYA GÖRE, APPLE VİSİON PRO'NUN TAHMİNİ TÜRKİYE FİYATI!

Apple Vision Pro'nun açıklanan resmi fiyatı 3.499 dolar.

İddiaya göre, 1 dolar=23,13 TL şeklinde baz alınan döviz kuruyla Apple Vision Pro'nun gümrük fiyatı 80 bin 931 TL yapıyor.

Vergiler de göz önüne alınarak Apple Vision Türkiye fiyatının şimdilik, tamamen tahmini bir şekilde 153 bin TL'yi aştığı iddia ediliyor.

Tabi bu rakamın tahmini bir fiyatlama olduğunu hatırlatmak ve unutmamak gerek.

Apple'ın Vision Pro'yu Türkiye'ye getirme kararı aldığı takdirde, ülkemize özgü bir fiyatlamaya da gidebilmesi ihtimali var. Ancak ürünün ne zaman Türkiye'ye geleceği belli değil.

Apple Vision Pro eğer ülkemize gelirse, ülkemize gelene kadar farklı bir vergilendirme sürecine de tabi olabilir. Ayrıca Türkiye’ye gelişine kadar mevzuat ve oran değişiklikleri yaşanabilir.

Böylece tahmin edilenin dışında bir rakam ile de karşılaşmamız mümkün olabilir.

Bu yüzden 150 bin TL'yi aşan fiyatı bir tahmin olarak ele almak doğru olacaktır.