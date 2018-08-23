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Apple Watch 4 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği iPhone etkinliğinde tanıtması beklenen Apple Watch 4 hakkında bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar.

Apple Watch 4 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Akıllı saat pazarında lider konumunda bulunan Apple’ın yeni nesil Apple Watch modelini önümüzdeki Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Şimdiye kadar Apple Watch 4 ile ilgili bazı söylentilere şahitlik ettik. Geçtiğimiz gün bu söylentilere bir yenisi daha eklendi.

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Apple Watch 3 için 8 farklı versiyon hazırlamıştı. Bu sene tanıtılacak olan Apple Watch 4 modelinin ise 6 farklı versiyonda geleceği ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, Apple geçtiğimiz sene başlattığı LTE ayrımını bu sene de devam ettirecek. Yani LTE destekli 3 modelin yanı sıra, herhangi bir hücresel bağlantı özelliği bulunmayan 3 modelin de gelmesi bekleniyor.

Modeller arasındaki diğer temel farklılıklar ise kullanılan malzemeden kaynaklanacak. Örneğin bazı modellerde alüminyum, bazı modellerde ise çelik çerçevenin kullanılması söz konusu.

Apple Watch 4 ile gelecek en büyük yenilik ise saatin biraz daha genişleyen ekranı olacak. Yine 38mm ve 42mm’lik kasanın içerisine oturtulacak olan ekranın, biraz daha ince çerçevelerle büyütülmesi bekleniyor.
Son olarak, yeni Apple Watch’un kan şekeri ölçme özelliğine de sahip olabileceğini hatırlatalım. Bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch akıllı saat

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