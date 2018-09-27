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Apple Watch 4’ün bataryası küçük ama işlevi büyük

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni nesil akıllı saati Apple Watch 4, batarya boyutuyla şaşkınlık yarattı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Apple Watch 4’ün bataryası küçük ama işlevi büyük

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden biri olan Apple, yaklaşık olarak iki hafta önce, 12 Eylül’de yeni nesil iPhone modelleri ile birlikte Apple Watch Series 4’ü de tanıtmıştı. Yenilenen tasarımı ve ekg çekebilme özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Apple Watch 4 hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Apple yeni akıllı saatini tanıtırken bataryasından pek fazla söz etmedi. Sadece Apple Watch 4’ün günü kurtarabilecek bir bataryayla geldiği belirtilmişti. Yani teorik olarak yeni nesil Apple Watch modeli pil ömrü açısından diğer modellere nazaran önemli bir artı sunmuyordu.

Keza Apple’ın etkinliklerini izleyenlerin de bileceği üzere Cupertino merkezli şirket, yeni ürünlerini sadece bir önceki nesil ürünlerle kıyaslar. Örneğin iPhone Xs’in pil ömrü iPhone X ile kıyaslanmış ve 1.5 saat daha uzun bir kullanım süresine sahip olduğu belirtilmişti.

Fakat Apple Watch 4’te böyle bir kıyaslama olmadı. Bu da yeni nesil Apple Watch’ın eski nesildekilerle aynı pil ömrüne sahip olduğu şeklinde yorumlandı.

Hal böyle olunca Apple Watch Series 4’te kullanılan bataryanın Apple Watch 3 ile aynı olduğu düşünülmüştü. Lakin gerçek geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Apple’ın yeni nesil akıllı saati bir önceki nesle oranla yüzde 20 oranında daha küçük bir bataryaya sahip. Yani Apple, kullanım süresini aynı tutarken, bataryanın boyutlarını daha da ufaltmış. Böylece Apple Watch 4 daha ince bir tasarıma kavuşmuş.

Kullanıcalar iPad ve Mac modellerinden pek memnun değiller

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch 4 Apple teknoloji

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