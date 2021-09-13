Apple Watch 7 Serisinin sorunları giderildi

Ancak analist Ming-Chi Kuo’dan gelen yeni ayrıntılar, tüm üretim sorunlarının artık çözüldüğünü ve Apple Watch Series 7’nin planlandığı gibi piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle Apple, Eylül 2021’in sonunda cihazın sevkiyatına başlayacak.

Bu aynı zamanda, yeni Apple Watch 7 Serisinin önümüzdeki hafta tanıtılabilecek iPhone 13 ve iPad ile ilgiyi paylaşacağı anlamına geliyor. Prensip olarak, üretim sorunlarının, akıllı giyilebilir cihazların OLED ekranları için yeni bir tedarikçi seçimi ve panelle ilgili birçok yeni üretim sürecinin benimsenmesiyle ilgili olduğuna inanılıyor.

Apple Watch 7 Serisinin iPhone 12 gibi keskin kenarlı düz bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Paneller, önceki modellerde kablo tasarımı lehine bir temas tasarımı kullanıyor. Açıkçası, yeni tasarım yaklaşımı, üretim zaman çizelgelerinin ayarlanmasını garanti eden bazı karmaşıklıklar getirdi. Apple’ın bu ay piyasaya sürülmesi için cihazı geri getirerek üretim zorluklarının üstesinden gelebildiğine inanılıyor.

Analiste göre Watch 7 serisi panellerinin seri üretimi Eylül ortasında başlayacak. California Streaming Apple lansman etkinliği, 14 Eylül’de yapılacağını hatırlatalım.

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