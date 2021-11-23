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Apple Watch 8 nasıl görünecek?

23.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Apple Watch satışa sunulduktan sonra 6 farklı Watch modeli daha raflardaki yerini aldı. Apple bu modeller boyunca tasarım çizgisini genel olarak benzer kalibrelerde tuttu.

Apple Watch 8 nasıl görünecek?

Değişen tek şey ise ekran boyutu oldu diyebiliriz. İlk Watch modeline nazaran çerçeveleri incelten Apple, bu sayede daha modern bir görünüm sundu.

Peki gelelim asıl konumuza. Yeni Watch modelinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Malum, sistem özellikleri tarafında zaten bazı yenilikler gelecektir. Fakat bizlerin asıl merak ettiği unsur yeni Watch modelinde tasarım anlamında bir yenilik olup olmayacağı diyebiliriz.

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APPLE WATCH SERIES 8 İÇİN BİLGİ SIZDI

Apple’a yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre Apple Watch Series 8, bu yıl satışa çıkan Series 7 ile aynı çizgide olacak. Yani saatte tasarım anlamında herhangi bir yenilik bulunmayacak.

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Zaten artık Apple’ın tasarım anlamında bu kasa için fazla bir yenilik şansının kalmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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