Apple Watch'a rakip doğdu: Oppo Watch tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo Watch uzun zamandır sızıntıların ana gündemi oluyordu. Bunun nedeni ise Oppo'nun ilk akıllı saati olacak olması ve diğer akıllı saatlere nazaran daha iyi performans gösterdiği iddiasıydı. Nitekim günlerden bugün Oppo'nun düzenlediği tanıtım etkinliğinde Oppo Find X2 ve Find X2 Pro'yla birlikte Oppo Watch da tanıtıldı.

OPPO WATCH ÖZELLİKLERİ

Oppo Watch 1.6 inç ve 1.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran seçeneği ile geliyor. Bu ekranlar AMOLED ve sızıntılarda da gördüğümüz gibi kavisli bir yapıya sahip. Oppo Watch tasarımıyla Apple Watch'a benzese de onu Apple Watch'tan ayıran birçok farklılık söz konusu. Bunlardan biri de Qualcomm'un Snapdragon Wear 2500 işlemcisini kullanması. Bu işlemci X5 LTE modemle geldiği için Oppo Watch eSIM ile birlikte telefona bağlı olmaksızın ağ bağlantısı sunabiliyor. Bu işlemcinin yanında ise Apollo 3 adında yardımcı bir işlemci daha var.

OPPO WATCH FİYATI

Oppo'nun ilk akıllı saati Apple Watch Series 4 ve 5'te olduğu gibi EKG çekebiliyor. Bunun dışında kalp atış analizi, egzersiz ve uyku takibi yapabiliyor. Suya dayanıklılık konusunda da 5ATM dayanıklılık sertifikasına sahip olan Oppo Watch, 5 metreye kadar su geçirmiyor. Oppo'nun iddiasına göre akıllı saat 17 dakikalık şarj ile bataryasının yüzde 50'sini doldurabiliyor.

Android Wear OS tabanlı ColorOS arayüzü ile gelen Oppo Watch, ilk olarak Çin'de satışa çıkacak. Cihazın 41 mm'lik modeli 215 dolardan, 46 mm'lik modeli 288 dolardan satışa sunulacak.

