Apple Watch’a WhatsApp nasıl yüklenir? Apple Watch’a WhatsApp yüklenir mi? Apple Watch WhatsApp indirme ve yükleme

Amerikan çok uluslu bir şirket olarak karşımıza çıkan Apple, bünyesinde birçok farklı teknolojik cihaz barındırmaktadır. Bu cihazlardan biri de Apple Watch olarak ifade edilen ve akıllı saat olarak değerlendirilen cihazdır. Bu cihaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi, Apple Watch’a WhatsApp indirme işleminin yapılıp yapılmadığını sorgulamaktadır.

Apple Watch’a WhatsApp yüklenir mi?

Apple Watch, Apple tarafından üretilip tasarlanan teknolojik cihazlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Akıllı saat olarak da tabir edilen bu cihaz sayesinde insanlar gelen mesajları, bildirimleri veya aramaları görebilmektedir. Bu akıllı saatin çalışabilmesi için iPhone model bir akıllı cep telefonuna bağlı olması son derece önemlidir.

Apple bünyesinde yer alan bu akıllı saat toplamda 3 farklı modele sahiptir. Dikkat çeken en belirgin özelliği ise kullanıcıların yanında akıllı cep telefonları olmasa bile gelen aramalara, mesajlara yanıt verebilmesi ve bildirimleri alabilmesidir. Apple Watch cihazlara App Store üzerinden birçok farklı uygulama yüklenebilmektedir. Bu kapsamda Apple Watch'lara WhatsApp uygulamasının yüklenip yüklenmediği merak edilmektedir.

Apple Watch’a WhatsApp nasıl yüklenir?

Kol saati görünümüyle dikkat çeken Apple Watch cihazı, kullanıcılara birçok farklı özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden biri çeşitli uygulamaların cihaza yüklenebilmesidir. Bu cihaz bünyesinde hâlihazırda sağlık, zaman yönetimi, iletişim gibi özellikleri içeren uygulamalar mevcuttur.

Bu uygulamalar dışında Apple Watch WhatsApp uygulaması da merak konusudur. Ancak Apple Watch'a doğrudan WhatsApp uygulaması yüklenemez. Yani Apple Watch WhatsApp yükleme işlemi gerçekleştirilemez. Çünkü WhatsApp'ın Apple Watch için bağımsız bir uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Apple Watch üzerinden WhatsApp bildirimleri alınabilmekte ve mesajlara kısa yanıtlar verilebilmektedir. Bunun için ise aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

WhatsApp bildirimlerini aktifleştirme

iPhone’unuzda Ayarlar > Bildirimler kısmına gidin.

WhatsApp’ı bulun ve Bildirimlere İzin Ver seçeneğini etkinleştirin.

Apple Watch ayarlarını yapma