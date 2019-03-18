Apple Watch Kalp Ritim Bozukluğunu Tespitte Başarısını Kanıtladı

Teknoloji devi Apple’ın kalp atışlarını da inceleyebilen saat serisi, ritim düzensizliğini tespit etmede sınıfı geçti. Düzensiz kalp atışlarını tespit edebilen Apple Watch, giyilebilir teknolojilerin sağlık sektöründeki geleceği için de önemli bir gösterge.
Apple’ın Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yaptığı ‘Atriyal Fibrilasyon’ olarak bilinen sağlık sorunu alanında en büyük araştırmaya 400 bin Apple Watch kullanıcısı katıldı.
Kalp atışları bir yıl boyunca incelenen kullanıcıların binde 5’inde yani 2 bin kişide ritmi düzensizliği tespit edildi ve Apple Watch tarafından uyarıldı. Uyarı alan kişilerin yüzde 57’si, doktora başvurarak elektrokardiyografi (EKG) çektirdi.
Bu kişilerin yüzde 84’ünün atriyal fibrilasyona (AF) girdiği doktorlarca tespit edildi. Kalbin elektriksel aktivitesindeki bozulma nedeniyle kalbin üstteki iki kulakçığının yani atriyumların düzgün atmaması, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme neden olabiliyor.
Çalışmada Apple Watch’ın EKG da çekebilen son serisi 4 yer almadı, 3. seri ve önceki modeller kullanıldı.
Stanford Tıp Fakültesi araştırmacıları bulgularını, Amerikan Kardiyoloji Okulu'nun yıllık toplantısında sundu. Araştırmayı yürüten ekipten Doktor Marco Perez’e göre doktorlar saatin verdiği alarmı ve bulguları kendi çıkarımlarıyla birleştirerek tıbbi kararlar alabilir.
Araştırmacılar, hastaların tedavisinde bu tip giyilebilir teknolojileri kullanırken doktorların temkinli olmalarını öneriyor, ancak bu son veriler giyilebilir teknolojilerin gelecekte sağlık alanında oynayacağı rolü göstermek açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.
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