Apple Watch pek çok yeni yeteneğe kavuşacak

Tabii şunu da belirtelim. Bu güncelleme için en azından Apple Watch Series 3 saatiniz olmalı. Ek olarak, bazı özelliklerin de Series 5’e özel olacağı belirtiliyor.

Peki şu an elimizde neler var? İşte WatchOS 7 ile kullanıcılara sunulacak olan dikkat çekici özellikler!

DOĞAL UYKU TAKİBİ

Apple, sonunda bu özelliği kullanıcılarına sunacak. Artık uyku takibi için üçüncü parti bir uygulama kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Yeni güncelleme sayesinde uyku takibi yaparak kaliteli ve kalitesiz anları görebilecek, buna göre önlemler alabileceksiniz. Uyku takibi için saatinizde en az yüzde 30 şarj olması gerektiğini de belirtelim.

YENİ FİTNESS UYGULAMALARI

Yeni güncelleme ile daha fazla spor türüne destek verilecek. Örneğin, dans ederken bile ne kadar kalori yaktığınız takip edilebilecek. Ek olarak, bisiklet kullanıyorsanız, yeni navigasyon sistemi sayesinde size yol tarifi, yol detayları ve yolu kullanmanız durumunda ne kadar zaman ve kalori harcayacağınız gibi detaylar da sunulacak.

ELLERİNİZİ YIKADINIZ MI?

Şu an Koronavirüs sürecindeyiz ve her zaman olduğu gibi şimdi de “temizlik”, özellikle de “kişisel temizlik” çok önemli. Temel taşlardan biri olarak da “el yıkama” alışkanlığını gösterebiliriz. Bazen günün stresi ve temposu sebebiyle bu tip detayları atladığımız olabiliyor. Apple Watch ise, yeni güncelleme sayesinde el yıkamanız gerektiğini bile size hatırlatacak. Hatta lavaboda ellerinizi yıkarken 20 saniyelik süreç başlatacak, sensörler ve mikrofonlar yardımıyla da ellerinizi doğru yıkayıp yıkamadığınızı takip edecek.