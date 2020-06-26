Apple Watch pek çok yeni yeteneğe kavuşacak

Tabii şunu da belirtelim. Bu güncelleme için en azından Apple Watch Series 3 saatiniz olmalı. Ek olarak, bazı özelliklerin de Series 5’e özel olacağı belirtiliyor.
Peki şu an elimizde neler var? İşte WatchOS 7 ile kullanıcılara sunulacak olan dikkat çekici özellikler!
Apple, sonunda bu özelliği kullanıcılarına sunacak. Artık uyku takibi için üçüncü parti bir uygulama kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Yeni güncelleme sayesinde uyku takibi yaparak kaliteli ve kalitesiz anları görebilecek, buna göre önlemler alabileceksiniz. Uyku takibi için saatinizde en az yüzde 30 şarj olması gerektiğini de belirtelim.
Yeni güncelleme ile daha fazla spor türüne destek verilecek. Örneğin, dans ederken bile ne kadar kalori yaktığınız takip edilebilecek. Ek olarak, bisiklet kullanıyorsanız, yeni navigasyon sistemi sayesinde size yol tarifi, yol detayları ve yolu kullanmanız durumunda ne kadar zaman ve kalori harcayacağınız gibi detaylar da sunulacak.
Şu an Koronavirüs sürecindeyiz ve her zaman olduğu gibi şimdi de “temizlik”, özellikle de “kişisel temizlik” çok önemli. Temel taşlardan biri olarak da “el yıkama” alışkanlığını gösterebiliriz. Bazen günün stresi ve temposu sebebiyle bu tip detayları atladığımız olabiliyor. Apple Watch ise, yeni güncelleme sayesinde el yıkamanız gerektiğini bile size hatırlatacak. Hatta lavaboda ellerinizi yıkarken 20 saniyelik süreç başlatacak, sensörler ve mikrofonlar yardımıyla da ellerinizi doğru yıkayıp yıkamadığınızı takip edecek.
WatchOS 7, gürültü takibi konusunda seviyeyi biraz daha yukarıya taşıyacak. Normalde pek çok akıllı telefonda ya da müzik cihazında yüksek sesle müzik dinlediğinizde uyarılırsınız. Bu, Apple uygulamalarıyla da yapılıyor, ancak bu kez daha hassas davranılarak daha kapsamlı uyarılar yapılabilecek. Mesela müzik dinlemiyorsunuz, ama çok gürültülü bir ortamdasınız. Her an saatinizden bir uyarı alabileceksiniz.
Apple, saat yüzleri tarafında hâlâ 3. parti uygulamalara izin vermiyor, ancak kendi saat yüzlerinizi düzenleme ve kişiselleştirme tarafında daha fazla seçeneğe sahip olacaksınız. Mevcut bir tema üzerine düzenlemeler yapabilecek ya da kendi saat yüzünüzü hazırlayabileceksiniz.
Evet, yeni güncelleme sayesinde Apple saatinizi bir araba anahtarı gibi de kullanabileceksiniz. Bu güncellemenin Series 5 saatlere ve yakında tanıtılacak en yeni Apple saatlere özel olduğunu belirtelim. Şimdilik bu özellik için seçili BMW modellerinden söz ediliyor.
Ek olarak, yeni güncellemeyle Apple Watch üzerinde yabancı dilden çeviri yapabilecek bir uygulamaya sahip olacaksınız. Kulaklıkları bağladığınızda, yazdığınız metinleri Siri de okuyabilecek. Ayrıca Message uygulaması için yanıtlar olacak.
Segway PT için yolun sonu geldi: Artık üretilmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum