Apple Watch rakibi Huawei Watch GT 3 Türkiye'de! Huawei Watch GT 3'ün fiyatı ne kadar?

Huawei, akıllı saat konusunda Apple'ın Apple Watch'larına rakip olan Xiaomi, Oppo, Samsung ve Fitbit gibi şirketler arasında yer alıyor. Çinli şirket, geçtiğimiz dönemde Viyana’da düzenlenen etkinlik kapsamında ise Apple Watch modelleriyle rekabet edebilecek yeni akıllı saati Watch GT 3'ü görücüye çıkarmıştı. Huawei Watch GT 3'ün Türkiye macerası ise artık resmen başladı.

HUAWEI WATCH GT 3 TÜRKİYE'DE ÖN SATIŞTA

Huawei, HarmonyOS 2.1 işletim sistemine sahip 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3'ü ön satışa sundu. Huawei Watch GT 3'ün Türkiye fiyatına geçmeden önce dilerseniz özelliklerine bir göz atalım.

HUAWEI WATCH GT 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Watch GT 3, klasik bir saat tasarıma sahip. 14 güne kadar pil ömrü (46mm'lik model için) sunduğu söylenen akıllı saat, TruSeen 5.0+ ile sağlık ve fitness izleme imkanı sağlıyor. Huawei Watch GT 3, 18 profesyonel egzersiz modu, 12 açık hava antrenmanı (koşu, yürüyüş, dağa tırmanma, kros koşusu, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı ve golf) dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz ve 6 kapalı antrenman modu (yürüyüş, koşu, bisiklet, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik makine ve kürek makinesi) sunuyor.

Watch GT 3, tüm gün SpO2 izleme, uyku izleme, kalp atış hızı takibi, Bluetooth telefon görüşmesi gibi özelliklere de sahip. Son olarak iki farklı boyutu bulunan akıllı saatin hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olduğunu belirtelim.

HUAWEI WATCH GT 3'ÜN FİYATI

Huawei Watch GT 3'ün fiyatına gelelim. Akıllı saatin 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei'nin online mağazası üzerinden 2 bin 699 TL ve 3 bin 399 TL fiyatlarıyla ön satışa sunuldu.

