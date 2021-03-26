HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch 'sağlamlaşabilir'

Apple Watch 'sağlamlaşabilir'

26.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple daha dayanıklı bir Apple Watch piyasaya sürebilir. Yeni bir rapora göre Apple, ekstrem sporlarda kullanılabilecek, zorlu koşullara dayanıklı bir akıllı saati piyasaya sürmeyi düşünüyor.

Apple Watch 'sağlamlaşabilir'

Apple Watch Apple'ın akıllı saat pazarındaki en önemli kozu. Cupertinolu şirket, son olarak ürün gamına Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE adında iki akıllı saat ekledi. Bu akıllı saatlerin en dikkat çeken özelliklerinden biri de suya dayanıklı olmaları. Zira hem Apple Watch Series 6 hem de Apple Watch SE, 50 metreye kadar suya dayanan bir tasarıma sahip. Fakat Apple Watch'ın karşısında daha sağlam rakipler var. Bu rakipler, sadece lafta değil, gerçekte de sağlamlar çünkü zorlu koşullarda dahi çalışabiliyorlar. Ancak son bir rapora göre Apple bu saatlere karşı bir ürün ile yanıt verebilir.

SAĞLAM KASALI APPLE WATCH YOLDA

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre Apple, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, sağlam bir kasaya sahip bir Apple Watch üretmeyi düşünüyor. Cupertinolu teknoloji devi, yeni cihazında kauçuk bir kasa kullanarak daha "sağlam" hale getirebilir. Böylece mevcut Apple Watch kasalarına oranla daha sağlam bir Apple Watch modeli karşımıza çıkabilir. Böyle bir model çıkarsa, Apple Watch modellerinin dayanıklılık açısından kullanılamadığı ekstrem alanlarda, artık bu ürünlerin de kullanıldığını görebiliriz.

Apple Watch

Apple iPhone 13'te çentiği değiştirebilir!Apple iPhone 13'te çentiği değiştirebilir!

NE ZAMAN GELECEK?

Sağlamlaştırılmış Apple Watch'ın 2021'de gelebileceği, ancak 2022'ye de kalabileceği iddia ediliyor. Fakat söz konusu akıllı saat, nihayetinde iptal edilebilir ya da ertelenebilir. Apple'ın bu konu hakkında resmi bir açıklaması ise bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Pandemide yıldızı parlamıştı! Temas kurulduPandemide yıldızı parlamıştı! Temas kuruldu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Xiaomi Başkanı'ndan 'telefon fiyatları artabilir' uyarısı!

Küresel kriz büyüyor! Xiaomi Başkanı'ndan flaş 'fiyat' uyarısı

Microsoft Discord'u istiyor! Temas kuruldu

Pandemide yıldızı parlamıştı! Temas kuruldu

Qualcomm'dan Snapdragon 780G duyurusu geldi! Mi 11 Lite'da kullanılabilir

Karşınızda akıllı telefonların yeni gücü! Yüksek bir ihtimal var

2021'in en iyi telefonlarını açıkladılar! Büyük sürpriz var

2021'in en iyi telefonlarını açıkladılar! Büyük sürpriz var

Buz tutan göle düşen iPhone 11 Pro imkansızı başardı!

iPhone'unu suya düşürdü! 1 ay sonraki hali sizi de şaşırtacak

Xiaomi müjdeyi verdi: Silikon-oksijen anot batarya ve yeni çip geliyor!

Xiaomi müjdeyi verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.