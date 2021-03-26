Apple Watch 'sağlamlaşabilir'

Apple Watch Apple'ın akıllı saat pazarındaki en önemli kozu. Cupertinolu şirket, son olarak ürün gamına Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE adında iki akıllı saat ekledi. Bu akıllı saatlerin en dikkat çeken özelliklerinden biri de suya dayanıklı olmaları. Zira hem Apple Watch Series 6 hem de Apple Watch SE, 50 metreye kadar suya dayanan bir tasarıma sahip. Fakat Apple Watch'ın karşısında daha sağlam rakipler var. Bu rakipler, sadece lafta değil, gerçekte de sağlamlar çünkü zorlu koşullarda dahi çalışabiliyorlar. Ancak son bir rapora göre Apple bu saatlere karşı bir ürün ile yanıt verebilir.

SAĞLAM KASALI APPLE WATCH YOLDA

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre Apple, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, sağlam bir kasaya sahip bir Apple Watch üretmeyi düşünüyor. Cupertinolu teknoloji devi, yeni cihazında kauçuk bir kasa kullanarak daha "sağlam" hale getirebilir. Böylece mevcut Apple Watch kasalarına oranla daha sağlam bir Apple Watch modeli karşımıza çıkabilir. Böyle bir model çıkarsa, Apple Watch modellerinin dayanıklılık açısından kullanılamadığı ekstrem alanlarda, artık bu ürünlerin de kullanıldığını görebiliriz.