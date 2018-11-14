Popüler müzik platformu Spotify’ın en çok eleştirildiği konulardan birisi, Apple Watch’a özel bir uygulamasının olmamasıydı. Bu konuda çalışmalar yürüten Apple ve Spotify ekibi, sonunda beklenen uygulamayı meraklıları için yayınladı.

Spotify; Apple Watch için geliştirdiği bağımsız uygulamayı dün resmi olarak yayınladı. Apple Watch kullanıcıları bu uygulama yayınlanmadan önce de dinlediği müziği kontrol etme ve sesi artırıp azaltma gibi işleri yapabiliyordu. Yayınlanan yeni uygulama sayesinde bahsettiğimiz bu özellikler artık çok daha kolay bir şekilde kontrol edilebilecek.

Apple Watch sahiplerine Spotify müjdesi!

Yani telefonunuzdakine benzer bir kullanım senaryosu mevcut. Apple Watch Spotify uygulamasına gelmesi gereken en önemli özellik ''hücresel veri üzerinden müzik dinleme'' ise maalesef şu an için kullanıma sunulmuş değil. Bu işleve sahip tek uygulama şu an için Apple Music.

Spotify'ın Apple Watch uygulamasını saatinize kurmak içinse cihazınızda watchOS'in en son sürümünün yüklü olduğuna emin olduktan sonra App Store'a gidin ve Spotify'ı güncelleyin. Bu işlemden sonra uygulama büyük ihtimalle saatinize yüklenecektir, ancak yüklenmezse sabırlı olmanızda fayda var; çünkü Spotify'ın açıklaması uygulamanın önümüzdeki hafta yayınlanacağı yönünde.

Kaynak: Teknolojioku

