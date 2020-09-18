Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı üzerine net bir analiz yaptık. Apple Watch SE fiyat bilgisi, Apple Watch SE ile Apple Watch 5 karşılaştırmasıve Apple Watch 6 ile Apple Watch SE karşılaştırması da var...
Apple, 15 Eylül 2020'de yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Apple tanıtımında yeni akıllı saatler ve bunların sunduğu teknolojiler büyük ilgi gördü. Apple akıllı saat yeniliklerinden biri de özellikle fiyatı ile dikkat çeken Apple Watch SE oldu. Peki, Apple Watch SE nasıl? Tek tek anlatalım...
Öncelikle Apple Watch SE almayı düşünüyorsanız iki farklı ekran genişliği seçeneğiniz var. Apple Watch SE'nin ekranı 44 veya 40 mm büyüklüğünde. İçindeki kadranlarla yani arayüz ekranları ile kişiselleştirilebiliyor. Bilgi dolu bir ekran ya da şık bir kadran ekranı konusunda seçim yapmak, sadece tercih meselesi.
Tüm bildirimler uygulamaların gerçek simgeleri ile geliyor. Bazı akıllı saatlerdeki gibi farklı ya da anlaşılması zor değil.
Saatle arama gerçekleştirmek de mesaj atmak da mümkün.
Kalp sağlığı bildirimleri, Acil SOS ve düşme algılama gibi önemli özellikleri de var. Düştüğünüz anda yeniden kalkmazsanız size sesli olarak soru soruyor ve yanıt vermezseniz 112'ye veya önceden belirlediğiniz kişilere haber veriyor.
Antreman yaparken sizi detaylı olarak takip ediyor ve size detaylı şekilde bilgi veriyor. Gün içinde ne kadar hareketsiz kaldığınızı, ne kadar yürüdüğünüzü de analiz ediyor ve raporluyor.
Akıllı saatlerde uyku konusu da epey gündem. Apple uyku uygulaması, uyku alışkanlıklarınızı inceleyerek uykunuzu takip etmenizi sağlıyor. Uyku saatinizi algılıyor ve hatta uyku saatinizde sizi rahatsız etmiyor.
Apple Watch SE'nin dez avantajları arasında gösterilen bir eksiklik var: Saat ona bakmadığınız sırada ekranı kararıyor. Ekranın yeniden aydınlanması için kolunuzu hafifçe hareket ettirmeniz gerekiyor.
Apple Watch SE ile Apple Watch 6S arasındaki farklar da çok merak ediliyor.
Apple Watch 5'in Apple tarafından satıştan kaldırıldığını hemen söyleyelim. İki akıllı saat arasında neredeyse çok az fark var. En belirgin fark ise Apple Watch 5'in sürekli açık kalması. Yani ekran sürekli açık.
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