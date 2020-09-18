Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı üzerine net bir analiz yaptık. Apple Watch SE fiyat bilgisi, Apple Watch SE ile Apple Watch 5 karşılaştırmasıve Apple Watch 6 ile Apple Watch SE karşılaştırması da var...

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple, 15 Eylül 2020'de yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Apple tanıtımında yeni akıllı saatler ve bunların sunduğu teknolojiler büyük ilgi gördü. Apple akıllı saat yeniliklerinden biri de özellikle fiyatı ile dikkat çeken Apple Watch SE oldu. Peki, Apple Watch SE nasıl? Tek tek anlatalım...

APPLE WATCH SE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Öncelikle Apple Watch SE almayı düşünüyorsanız iki farklı ekran genişliği seçeneğiniz var. Apple Watch SE'nin ekranı 44 veya 40 mm büyüklüğünde. İçindeki kadranlarla yani arayüz ekranları ile kişiselleştirilebiliyor. Bilgi dolu bir ekran ya da şık bir kadran ekranı konusunda seçim yapmak, sadece tercih meselesi.

APPLE WATCH SE'DE BİLDİRİMLER

Tüm bildirimler uygulamaların gerçek simgeleri ile geliyor. Bazı akıllı saatlerdeki gibi farklı ya da anlaşılması zor değil.

İŞLEVSEL

Saatle arama gerçekleştirmek de mesaj atmak da mümkün.

SAĞLIK UYGULAMALARI GÜNCEL VE YETERLİ

Kalp sağlığı bildirimleri, Acil SOS ve düşme algılama gibi önemli özellikleri de var. Düştüğünüz anda yeniden kalkmazsanız size sesli olarak soru soruyor ve yanıt vermezseniz 112'ye veya önceden belirlediğiniz kişilere haber veriyor.