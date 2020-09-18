HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı

Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için detayları paylaşıyoruz. 2.600TL'den başlayan fiyatıyla Apple Watch SE modelini inceliyoruz...

Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı

Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı üzerine net bir analiz yaptık. Apple Watch SE fiyat bilgisi, Apple Watch SE ile Apple Watch 5 karşılaştırmasıve Apple Watch 6 ile Apple Watch SE karşılaştırması da var...

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple, 15 Eylül 2020'de yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Apple tanıtımında yeni akıllı saatler ve bunların sunduğu teknolojiler büyük ilgi gördü. Apple akıllı saat yeniliklerinden biri de özellikle fiyatı ile dikkat çeken Apple Watch SE oldu. Peki, Apple Watch SE nasıl? Tek tek anlatalım...

APPLE WATCH SE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Öncelikle Apple Watch SE almayı düşünüyorsanız iki farklı ekran genişliği seçeneğiniz var. Apple Watch SE'nin ekranı 44 veya 40 mm büyüklüğünde. İçindeki kadranlarla yani arayüz ekranları ile kişiselleştirilebiliyor. Bilgi dolu bir ekran ya da şık bir kadran ekranı konusunda seçim yapmak, sadece tercih meselesi.

APPLE WATCH SE'DE BİLDİRİMLER

Tüm bildirimler uygulamaların gerçek simgeleri ile geliyor. Bazı akıllı saatlerdeki gibi farklı ya da anlaşılması zor değil.

İŞLEVSEL

Saatle arama gerçekleştirmek de mesaj atmak da mümkün.

SAĞLIK UYGULAMALARI GÜNCEL VE YETERLİ

Kalp sağlığı bildirimleri, Acil SOS ve düşme algılama gibi önemli özellikleri de var. Düştüğünüz anda yeniden kalkmazsanız size sesli olarak soru soruyor ve yanıt vermezseniz 112'ye veya önceden belirlediğiniz kişilere haber veriyor.

SPOR YAPMAYA TEŞVİK EDİYOR!

Antreman yaparken sizi detaylı olarak takip ediyor ve size detaylı şekilde bilgi veriyor. Gün içinde ne kadar hareketsiz kaldığınızı, ne kadar yürüdüğünüzü de analiz ediyor ve raporluyor.

APPLE WATCH'DA UYKU UYGULAMASI

Akıllı saatlerde uyku konusu da epey gündem. Apple uyku uygulaması, uyku alışkanlıklarınızı inceleyerek uykunuzu takip etmenizi sağlıyor. Uyku saatinizi algılıyor ve hatta uyku saatinizde sizi rahatsız etmiyor.

EKRAN HEP AÇIK DEĞİL!

Apple Watch SE'nin dez avantajları arasında gösterilen bir eksiklik var: Saat ona bakmadığınız sırada ekranı kararıyor. Ekranın yeniden aydınlanması için kolunuzu hafifçe hareket ettirmeniz gerekiyor.

APPLE WATCH SE & APPLE WATCH 6S

Apple Watch SE ile Apple Watch 6S arasındaki farklar da çok merak ediliyor.

  • Apple Watch 6'da ekran hep açıkken SE'de değil.
  • Apple Watch 6'da kandaki oksijen seviyesi ölçülebiliyorken SE'de bu özellik yok.
  • Apple Watch 6'da mavi ve kırmızı renk seçeneği varken SE'de yok.
  • Apple Watch 6 fiyatı 3.800TL'den başlıyorken Apple Watch SE fiyatı 2.699 TL.

APPLE WATCH 5 & APPLE WATCH SE

Apple Watch 5'in Apple tarafından satıştan kaldırıldığını hemen söyleyelim. İki akıllı saat arasında neredeyse çok az fark var. En belirgin fark ise Apple Watch 5'in sürekli açık kalması. Yani ekran sürekli açık.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Gök bilimcilerden Jüpiter büyüklüğünde keşif!Gök bilimcilerden Jüpiter büyüklüğünde keşif!
AÖF diplomalar ne zaman verilecek?AÖF diplomalar ne zaman verilecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi öngörülen fiyatıyla şaşırttı!
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi öngörülen fiyatıyla şaşırttı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hık demiş Mi Band 5'in burnundan düşmüş: Huami Amazfit Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
'Hık demiş burnundan düşmüş' dedirten bileklik tanıtıldı!
Gök bilimcilerden dev keşif: Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen bulundu
Gök bilimcilerden Jüpiter büyüklüğünde keşif!
Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları
Siri nasıl kullanılır?
Veri alınıyor: Crysis Remastered yayınlandı! İşte Crysis Remastered'ın fiyatı
Merakla bekleniyordu, sonunda yayınlandı!
ABD TikTok ve WeChat'i yasaklıyor!
TikTok yasaklanıyor mu?
Videodaki gizemli cihaz Apple AirPower Mini mi?
Videodaki gizemli cihaz Apple AirPower Mini mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.