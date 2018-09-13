Apple Watch Series 4 duyuruldu

Apple tarafından 12 Eylül tarihinde düzenlenen iPhone etkinliğinde tanıtılan en yeni akıllı saat Apple Watch Series 4 birçok yenilik ve güncelleme ile geliyor. Tasarımı değişen akıllı saat, artık yeni özelliklere de sahip.

Apple Watch Series 4 merak edilen her şey

Yeni model akıllı saatte artık kasa büyüklükleri 40 ve 45 mm olarak iki seçenek halinde güncellendi. Kasaları büyüyen saatin aynı oranda ekranı da büyüdü. Artık Apple Watch Series 4'ün ekranı sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 32 oranında daha büyük olacak. Ekranın büyümesiyle beraber bu ekrana yeni uygulamalar da yerleştirilebildiği gibi yeni kadran seçenekleri de eklenmiş.

Apple Watch Series 4 işlemcisi

Akıllı saatte kullanılan işlemci Apple S4 oldu. 64 bit tabanlı olan bu işlemci, Apple'ın açıklamasına göre önceki işlemciden iki kat daha hızlı. Cihazda aynı zamanda ivmeölçer ve jiroskop da güncellendi. İşletim sistemi olarak watchOS 5 kullanan akıllı saatte güncellemeye ramen pil ömrü yine aynı kalmış: 1 gün.

Apple Watch Series 4 düşmeyi algılıyor

Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri de düşme algılama özelliği. Bu sayede saati takan kişi düştüğünde ve 1 dakika boyunca hareket etmediğinde otomatik olarak acil durum moduna geçiliyor ve daha önceden ayarlanmış kişi aranıyor. Bu özelliğin tek başına yaşayan yaşlılar için önemli bir fonksiyon olduğu da görülüyor.