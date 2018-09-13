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Apple Watch Series 4 hakkında her şey!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

iPhone etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Series 4 ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

Apple Watch Series 4 hakkında her şey!

Apple tarafından 12 Eylül tarihinde düzenlenen iPhone etkinliğinde tanıtılan en yeni akıllı saat Apple Watch Series 4 birçok yenilik ve güncelleme ile geliyor. Tasarımı değişen akıllı saat, artık yeni özelliklere de sahip.

Apple Watch Series 4 merak edilen her şey

Yeni model akıllı saatte artık kasa büyüklükleri 40 ve 45 mm olarak iki seçenek halinde güncellendi. Kasaları büyüyen saatin aynı oranda ekranı da büyüdü. Artık Apple Watch Series 4'ün ekranı sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 32 oranında daha büyük olacak. Ekranın büyümesiyle beraber bu ekrana yeni uygulamalar da yerleştirilebildiği gibi yeni kadran seçenekleri de eklenmiş.
Apple Watch Series 4 işlemcisi

Akıllı saatte kullanılan işlemci Apple S4 oldu. 64 bit tabanlı olan bu işlemci, Apple'ın açıklamasına göre önceki işlemciden iki kat daha hızlı. Cihazda aynı zamanda ivmeölçer ve jiroskop da güncellendi. İşletim sistemi olarak watchOS 5 kullanan akıllı saatte güncellemeye ramen pil ömrü yine aynı kalmış: 1 gün.
Apple Watch Series 4 düşmeyi algılıyor

Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri de düşme algılama özelliği. Bu sayede saati takan kişi düştüğünde ve 1 dakika boyunca hareket etmediğinde otomatik olarak acil durum moduna geçiliyor ve daha önceden ayarlanmış kişi aranıyor. Bu özelliğin tek başına yaşayan yaşlılar için önemli bir fonksiyon olduğu da görülüyor.
Apple Watch Series 4 EKG özelliğine sahip

Saatin getirdiği en büyük yenilik ise EKF yani elektrokardiyogram çekebiliyor olması. ABD'de ilaç ve benzeri medikal cihazları denetleyen kurum olan FDA tarafından da onaylanan Apple Watch Series 4, kalp ritmindeki düzensizlikleri ölçerek özellikle kalp krizi geçirmiş ya da geçiren kişilerin sağlığını kontrol etmede yardımcı olacak. Akıllı saat 50 metreye kadar su altında kullanılabilecek.
Apple Watch Series 4 fiyatı ve çıkış tarihi!

Apple'ın güncellenen saati 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Telefonun LTE bağlantısına sahip olan sürümü ise 499 dolardan satışa çıkacak. Yeni modelin çıkmasıyla beraber önceki saat olan Apple Watch Series 3’ün fiyatı da 279 dolara düşürüldü. Apple Watch Series 4 akıllı saat 14 Eylül'den itibaren siparişe çıkacak ve 21 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacak.
Apple Watch Series 4 Türkiye fiyatı belli oldu

Birçok önemli güncelleme alan ve hayranlarının merakla beklediği bir akıllı saat olan Apple Watch Series 4'ün Türkiye fiyatı da belli oldu. ABD'de 399 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olan saatin 40 mm'lik çerçeveye sahip sürümü Türkiye'de 3.499 TL başlangıç fiyatından satılacak. Aynı saatin 44 mm çerçeve büyüklüğündeki modelinin Türkiye başlangıç fiyatı ise 3.749 TL olarak açıklandı.

Kaynak: Teknolojioku

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