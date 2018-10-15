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Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve fiyatı ile cepleri yakacak Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi açıklandı.

Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi belli oldu

Yeni iPhone modelleri ile beraber 12 Eylül tarihinde tanıtılan yeni nesil Apple Watch Series 4 Türkiye'de satışa sunuluyor. Cihazın resmi satış tarihi de sonunda açıklandı.
Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi belli oldu

Uçtan uca ekranı, geliştirilmiş özellikleri, kalp atış hızı bildirimi, düşme algılama ve Acil SOS gibi birçok özelliği bulunan akıllı saat aynı zamanda EKG yani elektrokardiyogram çekebiliyor olması. ABD'de ilaç ve benzeri medikal cihazları denetleyen kurum olan FDA tarafından da onaylanan Apple Watch Series 4, kalp ritmindeki düzensizlikleri ölçerek özellikle kalp krizi geçirmiş ya da geçiren kişilerin sağlığını kontrol etmede yardımcı oluyor. Akıllı saat 50 metreye kadar su altında kullanılabiliyor.

Türkiye satış tarihi Apple tarafından açıklanan yeni akıllı saat 19 Ekim'den itibaren 3.499 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Saatin özellikleri ve sunduğu fonksiyonlar güzel olsa da bu kadar yüksek bir fiyat etiketini hak ediyor mu orası tartışılır.

Ancak özellikle yalnız yaşayan yaşlılar için faydalı bir cihaz olan Apple Watch Series 4, sportif bir yaşamı benimseyenlerin de seveceği türden bir ürün. Öte yandan yeni iPhone modellerinin Türkiye satış tarihi ile ilgili bir bilgi olmadığını da belirtelim. Çok yüksek bir rakamdan satışa sunulması beklenen telefonların satış tarihi hala belirlenmiş değil.

Kaynak: Teknolojioku

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