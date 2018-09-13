Apple'ın birçok yeni ürününü tanıttığı iPhone etkinliğinin ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'de halen satışta olan telefon modellerine akıl almaz zamlar yapan Apple şimdi de Apple Watch Series 4 akıllı saat modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.

Apple Watch Series 4 Türkiye fiyatı belli oldu

Birçok önemli güncelleme alan ve hayranlarının merakla beklediği bir akıllı saat olan Apple Watch Series 4, EKG yani kalp ritmindeki düzensizlikleri ölçmeden büyüyen ekran ve kişinin kolunda iken yere düştüğünü algılayıp acil durum çağrısı başlatabilme özelliğine kadar birçok yenilik içeren yeni saatin Türkiye fiyatı da belli oldu. ABD'de 399 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olan saatin 40 mm'lik çerçeveye sahip sürümü Türkiye'de 3.499 TL başlangıç fiyatından satılacak. Aynı saatin 44 mm çerçeve büyüklüğündeki modelinin Türkiye başlangıç fiyatı ise 3.749 TL olarak açıklandı.

Ancak akıllı saati Apple Türkiye mağazası üzerinden satın almak istediğinizde 'Stok durumu: Şu anda mevcut değil' uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Ne zaman stoklara gireceği belli olmayan Apple Watch Series 4'ün önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.