Apple'ın birçok yeni ürününü tanıttığı iPhone etkinliğinin ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'de halen satışta olan telefon modellerine akıl almaz zamlar yapan Apple şimdi de Apple Watch Series 4 akıllı saat modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.
Apple Watch Series 4 Türkiye fiyatı belli oldu
Birçok önemli güncelleme alan ve hayranlarının merakla beklediği bir akıllı saat olan Apple Watch Series 4, EKG yani kalp ritmindeki düzensizlikleri ölçmeden büyüyen ekran ve kişinin kolunda iken yere düştüğünü algılayıp acil durum çağrısı başlatabilme özelliğine kadar birçok yenilik içeren yeni saatin Türkiye fiyatı da belli oldu. ABD'de 399 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olan saatin 40 mm'lik çerçeveye sahip sürümü Türkiye'de 3.499 TL başlangıç fiyatından satılacak. Aynı saatin 44 mm çerçeve büyüklüğündeki modelinin Türkiye başlangıç fiyatı ise 3.749 TL olarak açıklandı.
Ancak akıllı saati Apple Türkiye mağazası üzerinden satın almak istediğinizde 'Stok durumu: Şu anda mevcut değil' uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Ne zaman stoklara gireceği belli olmayan Apple Watch Series 4'ün önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.
Apple Watch Series 4 merak edilen her şey
Yeni model akıllı saatte artık kasa büyüklükleri 40 ve 45 mm olarak iki seçenek halinde güncellendi. Kasaları büyüyen saatin aynı oranda ekranı da büyüdü. Artık Apple Watch Series 4'ün ekranı sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 32 oranında daha büyük olacak. Ekranın büyümesiyle beraber bu ekrana yeni uygulamalar da yerleştirilebildiği gibi yeni kadran seçenekleri de eklenmiş.
Apple Watch Series 4 işlemcisi
Akıllı saatte kullanılan işlemci Apple S4 oldu. 64 bit tabanlı olan bu işlemci, Apple'ın açıklamasına göre önceki işlemciden iki kat daha hızlı. Cihazda aynı zamanda ivmeölçer ve jiroskop da güncellendi. İşletim sistemi olarak watchOS 5 kullanan akıllı saatte güncellemeye rağmen pil ömrü yine aynı kalmış: 1 gün.
Apple Watch Series 4 fiyatı ve çıkış tarihi!
Apple'ın güncellenen saati 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Telefonun LTE bağlantısına sahip olan sürümü ise 499 dolardan satışa çıkacak. Yeni modelin çıkmasıyla beraber önceki saat olan Apple Watch Series 3’ün fiyatı da 279 dolara düşürüldü. Apple Watch Series 4 akıllı saat 14 Eylül'den itibaren siparişe çıkacak ve 21 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacak
Kaynak: Teknolojioku
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