Apple Watch Series 6 çok yakında tanıtılabilir!

Apple'ın Apple Watch Series 6 üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 6'nın yeni iPad ile birlikte Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından dosyalandığı görünmüştü. Bu da çok yakın bir zamanda Apple Watch Series 6 ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyordu. Apple şimdi yaptığı yeni bir çalışma ile bunu bir kez daha ortaya koydu. Bu kez olayın merkezi ise Apple'ın Apple Store resmi internet mağazası.

APPLE, APPLE WATCH SERİES 5 SATIŞLARINI KISITLADI

Apple Watch Series 5, Apple'ın halihazırda en yeni akıllı saati. Fakat Apple internet sitesi üzerinden Apple Watch Series 5'in stoklarında değişiklik yaptı. Bu değişiklik sonucu Apple Watch Series 5'in 44 mm kadranlı GPS ve LTE destekli modelleri artık satılmıyor. Satın alınmak istendiğinde ise akıllı saat çantaya eklenemiyor. 40 mm kadranlı Apple Watch modelleri ise birkaç tasarım seçeneği ile kısıtlanmış durumda. Söz konusu stok durumunu buraya tıklayarak kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

APPLE, APPLE WATCH SERİES 6'YA MI HAZIRLANIYOR?

Apple Watch 5'teki stok durumundaki değişiklik iki farklı tahmin var. Biri, Apple'ın kısa süreliğine bu ürünleri satıştan kaldırmış olması. Diğeri ise Apple'ın Eylül ayında tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6'ya hazırlandığı ihtimali. Zira, güvenilir kaynaklar iPhone 12'nin 12 Ekim'de tanıtılacağı söyleseler de Apple Watch Series 6'nın 7 Eylül'de yapılacak bir duyuru ile tanıtılacağını iddia ediyorlar. Apple'ın Apple Watch Series 5 satışlarında kısıtlamaya gitmesi de birkaç gün kalan etkinliğin en büyük ispatı gibi görünüyor.



