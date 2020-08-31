HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch Series 6 çok yakında tanıtılabilir!

Apple Watch Series 6 çok yakında tanıtılabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Apple, Apple Watch Series 5'in internet mağazasındaki stoklarında güncelleme yaptı. Apple yaptığı güncelleme ile son model akıllı saati Apple Watch Series 5'in bazı modellerinin satışını durdurdu. Bu durum Apple Watch Series 6'nın çıkışı hakkında bizleri büyük bir ipucu veriyor olabilir.

Apple Watch Series 6 çok yakında tanıtılabilir!

Apple'ın Apple Watch Series 6 üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 6'nın yeni iPad ile birlikte Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından dosyalandığı görünmüştü. Bu da çok yakın bir zamanda Apple Watch Series 6 ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyordu. Apple şimdi yaptığı yeni bir çalışma ile bunu bir kez daha ortaya koydu. Bu kez olayın merkezi ise Apple'ın Apple Store resmi internet mağazası.

APPLE, APPLE WATCH SERİES 5 SATIŞLARINI KISITLADI

Apple Watch Series 5, Apple'ın halihazırda en yeni akıllı saati. Fakat Apple internet sitesi üzerinden Apple Watch Series 5'in stoklarında değişiklik yaptı. Bu değişiklik sonucu Apple Watch Series 5'in 44 mm kadranlı GPS ve LTE destekli modelleri artık satılmıyor. Satın alınmak istendiğinde ise akıllı saat çantaya eklenemiyor. 40 mm kadranlı Apple Watch modelleri ise birkaç tasarım seçeneği ile kısıtlanmış durumda. Söz konusu stok durumunu buraya tıklayarak kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

Apple Watch Series 5

APPLE, APPLE WATCH SERİES 6'YA MI HAZIRLANIYOR?

Apple Watch 5'teki stok durumundaki değişiklik iki farklı tahmin var. Biri, Apple'ın kısa süreliğine bu ürünleri satıştan kaldırmış olması. Diğeri ise Apple'ın Eylül ayında tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6'ya hazırlandığı ihtimali. Zira, güvenilir kaynaklar iPhone 12'nin 12 Ekim'de tanıtılacağı söyleseler de Apple Watch Series 6'nın 7 Eylül'de yapılacak bir duyuru ile tanıtılacağını iddia ediyorlar. Apple'ın Apple Watch Series 5 satışlarında kısıtlamaya gitmesi de birkaç gün kalan etkinliğin en büyük ispatı gibi görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Pilin telefonu var: Samsung'un yeni telefonu sonunda resmileşti!Pilin telefonu var: Samsung'un yeni telefonu sonunda resmileşti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony Xperia 5 II özellikleri ile cezbedecek
Sony Xperia 5 II özellikleri ile cezbedecek
Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır
Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır
Pilin telefonu var: Samsung Galaxy M51 resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı
Pilin telefonu var: Samsung'un yeni telefonu sonunda resmileşti!
NASA Kaliforniya'daki yangınları Terra uydusuyla görüntüledi!
'Büyük afet' uzaydan böyle görüntülendi!
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Jetgiller'in arabası uçuşa geçti!
Beyne yerleştirilen çip ne işe yarayacak? Neuralink'in tüm detayları ortaya çıktı...
Beyne yerleştirilen çip ne işe yarayacak? Neuralink'in tüm detayları ortaya çıktı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.