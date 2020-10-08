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Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Apple, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE akıllı saatlerini Türkiye'de satışa çıkarttı. Apple'ın Time Flies etkinliğinde tanıttığı Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE fiyatı ise lansman sonrası fiyatlardan farklı değil. İşte Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 fiyatı.

Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları

Apple Watch serisi, geride bıraktığımız eylül ayında yenilendi. Apple, eylül ayında düzenlediği Time Flies etkinliğinde iPad Air 4, ve iPad 8'in yanı sıra kandaki oksijen doygunluğunu ölçebilen Apple Watch Series 6 ve daha uygun fiyatlı Apple Watch SE'yi tanıttı. Her iki akıllı saat, aradan geçen yaklaşık 23 günün ardından Türkiye'de satışa sunuldu.

APPLE WATCH SERİES 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch Series 6'nın özelliklerinden bahsedelim. Apple'ın yeni nesil akıllı saati, S6 yongasına ve U1 çipine sahip. Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha yüksek parlaklık sunuyor. Ayrıca Series 6'nın bünyesinde bir altimetre de bulunuyor.

Apple Watch Series 6

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple Watch SE ise iPhone SE ile başlayan uygun fiyatlı SE akımını Apple Watch saatlerine getiriyor. Series 6 ile aynı büyüklükte ekran boyutuna sahip olan Apple Watch SE, alüminyum bir kasadan oluşuyor. EKG ölçümü ve kandaki oksijen seviyesinin ölçümü ise bu akıllı saatte mevcut değil.

Apple Watch SE

APPLE WATCH SERİES 6 VE APPLE WATCH SE FİYATI

Apple Watch Series 6 Türkiye fiyatı 40 mm boyutu için 3,799 TL olarak belirlendi. 44 mm'lik Apple Watch Series 6 ise 4,049 TL'den satışta bulunuyor. Apple Watch SE fiyatı için ise 40 mm boyutu 2,699 TL, 44 mm boyutu için 2,949 TL olarak açıklandı.

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