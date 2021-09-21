HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch Series 7 hakkında ayrıntılı bilgiler geldi

Apple Watch Series 7 hakkında ayrıntılı bilgiler geldi

21.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple yayınlamadan önce şirketten çıkacak cihazlar hakkında bilgi almak neredeyse imkansız. Şirket yeni çıkacak cihazları hakkında hiçbir bilgi paylaşmıyor, ancak yakın zamanda çevrimiçi bir veri sayfası ortaya çıktı ve bize Watch Series 7 hakkında önemli bilgiler verdi.

Apple Watch Series 7 hakkında ayrıntılı bilgiler geldi

Şirket, lansmanlarında, kesin ayrıntılardan bahsetmeden yalnızca ilgili bilgileri açıklıyor. Örneğin, iPhone’larda ne kadar büyük bir pil olduğunu anlamak zor. Ancak yakın zamanda çevrimiçi bir veri sayfası ortaya çıktı ve bize Watch Series 7 hakkında bilgiler sundu.

İŞTE APPLE WATCH SERIES 7'NİN AĞIRLIĞI

Eski Series 6, Series 3 ve SE saatlerinin yanı sıra en yeni Apple akıllı saatin özelliklerinden net bir şekilde bahsedilmekte. En göze çarpan parça, Watch Series 7 modellerinin ağırlığı. 41mm kadranlı model Alüminyum kasa ile sadece 32 gram ağırlığındadır, Paslanmaz Çelik model için ağırlık önemli ölçüde artıyor ve 42.3 grama çıkıyor. Titanyum yapı ise sadece 37 gram.

Daha büyük 45 mm modellere gelince, bunların ağırlığı sırasıyla 38,8 gram (Alüminyum), 51.5 gram (Paslanmaz Çelik) ve 45.1 gram (Titanyum) olarak karşımıza çıkıyor.

Önceki iki nesil saatte olduğu gibi aynı 32 GB’de kalan dahili depolamada kesinlikle hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, yonga seti yeni S7 Paket İçi Sistem (SiP) ile önemli bir artış görüyor. Bu işlemcinin geçen yılki Apple Watch SE’deki S5 SiP’den yüzde 20 daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

Mars yolculuğu kolay olacak mı? Önümüzde büyük problemler var

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölüTehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
Rusya’da seçimlere hacker saldırısı gerçekleştiRusya’da seçimlere hacker saldırısı gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.