Apple Watch Series 7 hakkında ayrıntılı bilgiler geldi

Şirket, lansmanlarında, kesin ayrıntılardan bahsetmeden yalnızca ilgili bilgileri açıklıyor. Örneğin, iPhone’larda ne kadar büyük bir pil olduğunu anlamak zor. Ancak yakın zamanda çevrimiçi bir veri sayfası ortaya çıktı ve bize Watch Series 7 hakkında bilgiler sundu.

İŞTE APPLE WATCH SERIES 7'NİN AĞIRLIĞI

Eski Series 6, Series 3 ve SE saatlerinin yanı sıra en yeni Apple akıllı saatin özelliklerinden net bir şekilde bahsedilmekte. En göze çarpan parça, Watch Series 7 modellerinin ağırlığı. 41mm kadranlı model Alüminyum kasa ile sadece 32 gram ağırlığındadır, Paslanmaz Çelik model için ağırlık önemli ölçüde artıyor ve 42.3 grama çıkıyor. Titanyum yapı ise sadece 37 gram.

Daha büyük 45 mm modellere gelince, bunların ağırlığı sırasıyla 38,8 gram (Alüminyum), 51.5 gram (Paslanmaz Çelik) ve 45.1 gram (Titanyum) olarak karşımıza çıkıyor.

Önceki iki nesil saatte olduğu gibi aynı 32 GB’de kalan dahili depolamada kesinlikle hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, yonga seti yeni S7 Paket İçi Sistem (SiP) ile önemli bir artış görüyor. Bu işlemcinin geçen yılki Apple Watch SE’deki S5 SiP’den yüzde 20 daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

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