Apple Watch Series 7 neler sunacak?

Şirket şu an için bu seri ile ilgili kesin bir açıklama yayınlamadı. Ancak Jon Prosser isimli blogger bu seri ile ilgili görüntüler paylaştı. Paylaşılan fotoğrafları bakılarak Apple'ın Watch ailesinde bir üst seviyeye çıktığı söylenebilir.

İŞTE YENİ APPLE WATCH İÇİN ORTAYA ÇIKAN BİLGİLER

İlk bakıştan itibaren saatin tasarımı, tüm modellerde görülen kavisler yerine düz kenarları ile yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Apple Watch Series 7 renkli varyantlarla gelecek gibi görünüyor. Temel olan beyaz ve siyahın yanı sıra, muhtemelen iPhone 12 ve en yeni iPad Air ile eşleşen bir nane yeşili ve açık mavi varyantı piyasaya sürülecek.

İddialara göre, Apple Watch Series 7 önceki modelle aynı, yani 1.57 inçlik ekranla gelecek, Apple ekran boyutunu küçültmeyi denedi, ancak performanstan ödün vereceği için standart ekranlarıyla gitmeye karar verdiler.

Kan şekeri seviyelerini ölçen, güncellenmiş yüzme takibi ve alkol takibi yapan bir optik sensörün entegrasyonuna dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Seri, daha iyi performansa sahip bir S7 yonga setine sahip olabilir. Ayrıca Apple Watch Series 7’nin pil ömrü de iyileştirilecektir.

Önceki çıkış tarihlerine bakıldığında Apple, Eylül ayında yeni Watch serisini piyasaya sürebilir. Fiyat ve ayrıntılı özellikler henüz bilinmemektedir.

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