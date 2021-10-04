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Apple Watch Series 7'nin fotoğrafları internete düştü

04.10.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 ailesi ile birlikte duyurulan Apple Watch Series 7, henüz satışa çıkmadı. Ancak akıllı saatin birkaç hafta içinde satışa çıkabileceğine yönelik söylentiler var. Tam da bu söylentilerin ortasında, Apple Watch'ın yeni modeli gerçek hayattaki fotoğraflarıyla karşımıza çıktı.

Apple Watch Series 7'nin fotoğrafları internete düştü

Apple, Apple Watch Series 7'yi tanıttığında büyük bir şaşkınlığa da vesile oldu. Çünkü etkinlik öncesi yapılan sızıntılarla yeni Apple Watch'ın daha köşeli bir tasarıma kavuşacağı iddia edilmişti. Bu yöndeki sızıntıların fazla olması, Apple'ın yeni akıllı saatinin köşeli bir tasarım ile geleceğine kesin gözle bakılmasına yol açmıştı. Fakat böyle olmadı ve Apple, yeni akıllı saatini çok ufak tasarım değişiklikleri ile kamuoyunun karşısına çıkardı.

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TANITIMLAR DIŞINDA YÜZÜNÜ GÖREN OLMADI

iPhone 13 ailesi satışa çıkmasına rağmen, yeni iPhone'larla eş zamanlı olarak tanıtılan Apple Watch Series 7 henüz mağazalardaki yerini almadı. Üstelik şimdiye kadar yalnızca Apple'ın pazarlama ve tanıtım materyallerinde Series 7'yi gördük. Sonbaharda bizimle olacağı söylenen akıllı saatin gerçek hayattaki görüntüleri ise nasıl bir akıllı saat ile karşılaşacağımız konusunda bize ipuçları sağladı.

İŞTE İDDİALARA GÖRE APPLE WATCH SERIES 7'NİN FOTOĞRAFLARI

Apple Watch Series 7'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, bir Facebook grubunda yayınlandı.

Apple Watch Series 7

Fotoğraflara baktığımızda, kenarları kavisli yeni tasarımı, büyüyen ekranı ve en önemlisi klavyeyi rahatlıkla görebiliyoruz. Tüm bunlar, akıllı saatin Apple Watch Series 7 olduğunu doğrular nitelikte.

APPLE WATCH SERIES 7 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple Watch Series 7'nin kesin olarak ne zaman ön siparişe açılacağı belli değil.

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Ancak Samsung Galaxy Watch 4 ve Huawei Watch 3 Pro gibi rakipleri olan yeni akıllı saatin 8 Ekim'de ön siparişe açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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