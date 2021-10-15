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Apple Watch Series 7 Türkiye'de satışa çıktı! Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?

15.10.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Watch Series 7 Türkiye'de 8 Ekim'de ön siparişe açılmıştı. iPhone 13 ailesi ile birlikte tanıtılan ve özellikleri bu etkinlikte belli olan Apple Watch Series 7 artık Türkiye'de genel satışa sunuldu. İşte Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'nin fiyatları.

Apple Watch Series 7 Türkiye'de satışa çıktı! Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 7'nin fiyatı ve özellikleri 14 Eylül'de Apple tarafından düzenlenen etkinlikte açıklanmıştı. Şirket iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini tanıttığı büyük etkinliğinde, Apple Watch Series 7'nin yeteneklerini göstermişti. Ancak sosyal medyada akıllı saatin genel tasarımı Apple Watch Series 6'ya benzetilmişti. Şirket, 14 Eylül'deki tanıtımın ardından Apple Watch Series 7'nin ön siparişlerini ise Türkiye dahil birçok ülkede 8 Ekim'de almaya başlamıştı. Ön sipariş sürecinin başlaması sonrası Apple, bugün yeni akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.

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APPLE WATCH SERiES 7 TÜRKİYE'DE! APPLE WATCH SERiES 7'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch Series 7'nin fiyatına geçmeden önce dilerseniz biraz özelliklerinden bahsedelim. Apple'ın yeni akıllı saatinin tasarımı daha yumuşak, daha yuvarlatılmış köşelere sahip. Ekran ise Watch Series 6'dan daha büyük. yeni bir QWERTY klavye bulunan Apple Watch Series 7'nin 41 mm ve 45 mm seçenekleri bulunuyor. Akıllı saat toza dayanıklılık için IP6X sertifikasına sahip ilk Apple Watch olma özelliği de taşıyor.

Apple Watch Series 7

Ancak Apple Watch Series 7'nin tasarımının Apple Watch Series 6'ya oldukça benzediğini söylememiz gerek. Yeni akıllı saat, yüzde 33 oranında daha hızlı şarj olurken, 18 saat batarya ömrü sağlıyor. WR50 seviyesinde suya dayanıklılık derecesi sunan Apple Watch Series 7, watchOS 8 ile destekleniyor.

İŞTE APPLE WATCH SERiES 7'NİN FİYATI

Apple Watch Series 7'nin fiyatı 4.399 TL'den başlıyor. Modele göre fiyatlar değişiyor.

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Yeni akıllı saat, halihazırda Apple'ın resmi internet mağazası üzerinden ve diğer mağazalardan satın alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple Türkiye
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