HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch Series 8 için çarpıcı iddia! Önümüzdeki yıl görürseniz şaşırmayın

Apple Watch Series 8 için çarpıcı iddia! Önümüzdeki yıl görürseniz şaşırmayın

14.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Watch Series 7'nin ardından gözler Apple Watch Series 8'e çevrildi. Sektördeki kaynaklardan Ross Young'a göre ise Apple Watch Series 8 gelecek yıl piyasaya çıktığında daha büyük ekranlı bir model sayesinde üç farklı boyuta sahip olabilir. Yani önümüzdeki yılın Apple Watch'ında üç farklı boyut görürseniz şaşırmayın.

Apple Watch Series 8 için çarpıcı iddia! Önümüzdeki yıl görürseniz şaşırmayın

Apple, Apple Watch Series 7'yi geçtiğimiz ay düzenlendiği özel etkinlikte, iPhone 13 ailesi ile birlikte tanıttı. Yeni akıllı saatin Türkiye'deki ön siparişleri ise geçtiğimiz hafta başladı. Series 7'nin selefi Series 6, 40 mm ve 44 mm boyutlarındayken, Series 7 ise işleri büyüterek 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta geldi. Bu kimseleri şaşırtmadı çünkü Apple bugüne dek Apple Watch ailesi için tüketicileri hep farklı boyut seçenekleri sundu. Ancak son gelen haberlere bakılırsa gelecek yıl tanıtılması beklenen Apple Watch Series 8'de bu durumun değişmesi mümkün.

Apple Watch Series 6 rafa kalktıApple Watch Series 6 rafa kalktı

APPLE WATCH SERiES 8'DE BOYUTLAR DEĞİŞİYOR MU?

Sektördeki isimlerden biri olan Ross Young'a göre Apple, Apple Watch Series 8'in ekran boyutlarında değişiklik yapabilir. Young'ın dediklerine bakılırsa Cupertinolu şirket yeni akıllı saati ile iki değil, üç farklı boyut sunabilir. Apple, daha büyük ekranlı bir Apple Watch Series 8 ile karşımıza çıkabilir.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre ise Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığı izleme yeteneği gibi yeni sağlık özellikleri ile birlikte gelecek. Ancak bunun nasıl çalışacağı ve kesin olup olmadığı henüz belli değil.

Apple Watch Series 7 Türkiye'de ön siparişe açıldı! Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?Apple Watch Series 7 Türkiye'de ön siparişe açıldı! Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?

Kısacası Apple Watch Series 8 çeşitli iddialarla gündeme gelse de hala gizemini koruyan bir model olmayı sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümüSu sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
36 tanesi daha uzaya fırlatıldı36 tanesi daha uzaya fırlatıldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.