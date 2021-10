Apple Watch Series 8 için çarpıcı iddia! Önümüzdeki yıl görürseniz şaşırmayın

Apple, Apple Watch Series 7'yi geçtiğimiz ay düzenlendiği özel etkinlikte, iPhone 13 ailesi ile birlikte tanıttı. Yeni akıllı saatin Türkiye'deki ön siparişleri ise geçtiğimiz hafta başladı. Series 7'nin selefi Series 6, 40 mm ve 44 mm boyutlarındayken, Series 7 ise işleri büyüterek 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta geldi. Bu kimseleri şaşırtmadı çünkü Apple bugüne dek Apple Watch ailesi için tüketicileri hep farklı boyut seçenekleri sundu. Ancak son gelen haberlere bakılırsa gelecek yıl tanıtılması beklenen Apple Watch Series 8'de bu durumun değişmesi mümkün.

Sektördeki isimlerden biri olan Ross Young'a göre Apple, Apple Watch Series 8'in ekran boyutlarında değişiklik yapabilir. Young'ın dediklerine bakılırsa Cupertinolu şirket yeni akıllı saati ile iki değil, üç farklı boyut sunabilir. Apple, daha büyük ekranlı bir Apple Watch Series 8 ile karşımıza çıkabilir.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year...