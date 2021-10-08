Apple Watch'un tasarımı değişebilir

Son birkaç yılda tasarım tarafında ufak değişiklikler yapan Apple, ekranı kasaya tam oturtarak, saatin daha geniş bir panele sahip olmasını sağladı. Fakat artık Apple Watch için yeni bir tasarım dili gerekiyor gibi görünüyor.

Nitekim Apple da bu durumun farkında gibi. Peki yeni nesil Apple Watch nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak?

Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi Kuo’ya göre yeni nesil Apple Watch’ta ufak bir tasarım değişikliğine gidilebilir. Apple, Watch Series 8’de kasa boyutunda ufak bir büyümeye yönelecek. Böylece ekran da genişlemiş olacak.

TANSİYON ÖLÇME ÖZELLİĞİ

Bunun haricinde Cupertino merkezli şirketin bazı ekstra özelliklere yöneleceği ve yıllardan beri beklenen tansiyon ölçme özelliğinin yeni nesil Watch modeliyle geleceği konuşuluyor. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere bu yıllardan beri konuşulan bir şey.

Yani Apple Watch Series 8’de de tansiyon ölçme gibi bir özellik bulunmazsa bu bizi çok fazla şaşırtmayacaktır.

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