Apple watchOS 7.6 Beta 2 performans hızını artırdı

ABD’li teknoloji devi Apple her geçen gün mevcut işletim sistemlerini yenileri ile değiştiriyor. Ancak bu onun güncelleme yapmadığı anlamına gelmiyor. Son dönemlerde bu tür güncellemelere daha fazla yer verildiğini söyleyebiliriz.

Apple sadece akıllı saatlere güncelleme vermekle kalmadı. Aynı zamanda iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 güncellemeler sayesinde birçok Apple ürünü yenilendi. Samsung ile birlikte bu markanın en fazla güncelleme yayınlayan şirketler içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz.

Yeni güncelleme ile birlikte performansı hızının önemli ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Apple Developer Center aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalar daha çok performans odaklıydı. Özellikle yeni güncellemelerde bazı performans sorunları ortaya çıkabiliyor.

Apple böyle bir performans sorunu ile karşılaşmak istemediği için güncellemelerini büyük oranda performans odaklı yapıyor. Böylece kullanıcılar deneyimlerini çok daha hızlı bir şekilde yaşayabiliyor. Ancak konuyla ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Veri kaybı gibi sorunlar nedeniyle Beta güncellemelerin kullanılmayan cihazlara yüklenmesi tavsiye edildi.