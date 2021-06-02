Apple yavaş yavaş OLED’e geçiyor

Yeni 12.9 inç iPad Pro’da mini LED teknolojisini tanıttıktan sonra, Apple, Kore’nin ETNews’ine göre, gelecek yıldan itibaren diğer bazı iPad’ler için OLED ekranları benimsemeyi planlıyor. Yayın, Apple’ın iPad’de OLED’i “doğruladığını”, “küçük ve orta ölçekli OLED pazarının ikinci büyüme aşamasına girmesinin beklendiğini” söylüyor. Apple, 2022’de bazı iPad modellerinde Liquid Crystal Display (LCD) yerine OLED uygulamaya karar verdi. Apple ve ekran şirketlerinin üretim ve teslimat konusunda anlaştıkları bildiriliyor.

Kore yayını ETNews, Apple’ın 2022’de çıkacak olan iPad’lerle sıçrama yapacağını bildirdi. Bunlar, bir tür LCD kullanmayan ilk Apple tabletler olacak. Samsung ve LG, OLED panellerin muhtemel tedarikçileridir. Şu anda iPhone 13 için OLED ekranlar üzerinde çalışıyorlar. Görüntü kalitesi, ağırlık ve tasarımın LCD’den uzaklaşma kararında önemli hususlar olduğu bildirildi.

Bununla birlikte, telefon boyutunda OLED ekranlar çok sayıda üretilirken, tablet boyutunda olanlar nadir. Bazı Android tabletler bunları hala kullanıyor, ancak Apple yılda yaklaşık 50 milyon iPad üretiyor. Bu nedenle şirketler fabrikalarının kapasitesini genişletmek için yatırım yapmak zorunda kalacak. Şirket muhtemelen ilk başta birkaç modelle başlayacak ve kapasite genişledikçe daha fazlasını ekleyecek. Fabrikaların 2022’de genişletilebilmesi için bu yıl ekipman sipariş edilmesi gerekiyor, ardından 2023’te üretime başlamaya hazır olacaklar.

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