Apple Yazılım Konferansı’nda Yeni İşlemci ve Bilgisayar Beklentisi

Amerikan teknoloji devi Apple’ın her yıl düzenlediği ve yeni yazılımlarıyla işletim sistemlerini tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferansı başlıyor. Şirketin son 15 yıldır bilgisayarlarda kullandığı Intel’e ait işlemcilerle yollarını ayırdığını açıklaması bekleniyor. Apple’ın kendi tasarladığı işlemcinin kullanıldığı yeni bir bilgisayar modelini tanıtması da olası.

Dünya Geliştiriciler Konferansı, Apple kullanıcılarının cep telefonu modellerini eskisi kadar sık değiştirmedikleri için Apple’ın uygulama mağazası üzerinden sunulan ücretli hizmetlerin şirket gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu döneme denk geliyor. Ücretli uygulamalardan elde edilen gelirin yüzde 15 ile 30’u Apple’a kalıyor.

Apple, uygulama satışlarından aldığı bu pay ve uyguladığı katı inceleme süreci sebebiyle son dönemde ABD ve Avrupa’da, rekabet kurallarına uyup uymadığının belirlenmesi amacıyla aleyhinde açılan soruşturmaların hedefinde.

Şirketin hayata geçireceği yeni işletim sistemleri, yeni yapay zeka araçları ve arttırılmış gerçeklik araçları gibi teknolojik yenilikler tanıtılacağı yazılım konferansı bu yıl Corona virüsü salgını sebebiyle internet üzerinden yapılıyor.

