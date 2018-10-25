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Apple yeni bir iPad Mini geliştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 08:18 | Son Güncelleme

Apple’a yakınlığıyla tanınan isimlerden biri olan Ming Chi Kuo, Cupertino merkezli şirketin şu aralar iPad Mini 5 modeli üzerinde çalıştığını iddia etti. İşte detaylar.

Apple yeni bir iPad Mini geliştiriyor

Bilindiği üzere Apple bu ayın sonunda yeni iPad modellerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Özel Apple etkinliğinde yeni tasarım çizgisine sahip iPad Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor. Fakat Ming Chi Kuo’ya göre, Apple teknoloji severlere ufak sürprizler yapabilir.

Apple’a yakınlığıyla tanınan ünlü analist, aldığı yeni duyumları takipçileriyle paylaştı. Kuo, 31 Ekim’de gerçekleşecek olan etkinlikte yeni iPad Pro modellerinin yanı sıra, AirPower ve AirPods 2’nin de tanıtılacağını iddia ediyor.

Üstelik ünlü analistin iddiaları bu kadarla da sınırlı değil. Kuo, Apple’ın önümüzdeki Mart ayında iPad Mini 5 modelini de tanıtacağı iddiasında.

Teknoloji dünyasındaki genel görüş, iPad Mini 5 modelinin asla gelmeyeceği yönünde. Zira oldukça geniş ekran boyutuna sahip iPhone XS Max dururken, yeni bir iPad Mini modeli çok da lüzumlu görünmüyor.

Zaten Kuo’da Apple’ın mevcut Mini modeli üzerinde güncellemeler yapacağı görüşünde. Yani kasa va tasarım tamamen aynı kalacak. Sadece iPad Mini’nin işlemci ve ram ünitesi güncellenerek, iPad Mini 5 olarak satışa sunulacak.

Elbette tüm bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Kuo her ne kadar Apple’a yakın bir isim olsa da geçmişte de bazı konularda yanıldığı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad

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