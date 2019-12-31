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  4. Apple yeni bir patent krizi ile karşı karşıya.

Apple yeni bir patent krizi ile karşı karşıya.

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Şirket bundan kısa bir süre önce de bazı patent sorunları yaşamıştı. Şimdiki sorun ise daha çok Apple watch ile ilgili. İşte Apple hayranlarını üzecek haberimizin detayları.

Apple yeni bir patent krizi ile karşı karşıya.

Dünya genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip olan Apple, yeni fikirlerle karşımıza çıkıyor. Yaygın bir kalp ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyonun tespit edilebilmesini sağlayan sistem, Apple tarafından bulunan en önemli icatlardan birisi olarak kabul ediliyordu. Görünen o ki bu icat pek Apple şirketine ait değil gibi.

Apple mühendisleri kullanıcılar tarafından sürekli olarak eleştiriliyor. Bunun nedeni ise şirketin yaratıcı olmayan mühendisler nedeniyle başkalarının patentlerini almasından kaynaklı. Neredeyse her ay Apple ile ilgili bir patent krizi ortaya çıkıyor.Joseph Wiesel adlı bir doktorun, Apple Watch cihazlarda yer alan atriyal fibrilasyonun tespit edilebilmesi patentinin kendisine ait olduğunu söylemesi gündeme oturdu. Şirket yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, bu doktor daha önce Apple kuruluşunun kendisinden patentini istediğini söyledi. Apple ile anlaşamadıklarını ve bu nedenle şirketin patentini almış olduğu hizmeti habersiz kullandığını söylüyor.

Apple’ın yeni Watch modellerinde oldukça yaygın olan atriyal fibrilasyonu tespit etmek için Digital Crown’dan
elektrokardiyogram özelliği ne yazık ki bu doktora ait gibi görünüyor. Bakalım Apple bu patent davasından nasıl sıyrılacak?

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Anahtar Kelimeler:
Apple patent

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