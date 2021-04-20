HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple yeni iMac'i tanıttı! İşte tasarım devrimi yaşayan yeni iMac'in özellikleri ve fiyatı

Apple yeni iMac'i tanıttı! İşte tasarım devrimi yaşayan yeni iMac'in özellikleri ve fiyatı

20.04.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Nisan etkinliğinde beklenen oldu ve Apple yeni iMac modelini görücüye çıkardı. Yeni iMac, pek çok renk seçeneğine sahip ve devrim niteliğinde bir tasarım ile geliyor. Üstelik Apple'ın yeni iMac modellerine artık M1 işlemci güç veriyor.

Apple yeni iMac'i tanıttı! İşte tasarım devrimi yaşayan yeni iMac'in özellikleri ve fiyatı

Apple iMac modellerine büyük önem veriyor. Şirketin all in one (hepsi bir arada) bilgisayar ürünü olan iMac'in 20 Nisan Apple etkinliğinde yenilenmesi bekleniyordu. Hatta yeni modellerin farklı renklerde geleceği söylenmişti. Nitekim Apple etkinliğin başlamasıyla tüm bunları doğruladı ve yeni iMac'i resmen tanıttı.

YENİ iMAC'İN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni iMac, daha önce de söylediğimiz gibi gücünü ARM tabanlı Apple Silicon M1 işlemcisinden sağlıyor. Yeni Mac modeli, oldukça ince bir tasarıma sahip. Buna rağmen 24 inçlik bir ekran sunuluyor. Bu ekran 4480 x 2520 piksel çözünürlük sunuyor. En çok merak edilen konulardan biri de yeni iMac'in kamerası oluyor. iMac'in üzerinde 1080p video kaydını destekleyen bir kamera var. Apple bu kameranın bu zamana kadar bir Mac'te kullanılan en iyi kamera olduğunu söylüyor.

iMAc

Biraz da performanstan bahsedelim. 4 tane USB Type-C girişine yer veren yeni iMac, selefine kıyasla CPU anlamında yüzde 85, GPU anlamında ise yüzde 50 daha hızlı.

iMac özellikleri

En azından Apple'ın aktardığı bilgiler bu yönde. Ayrıca iMac ile birlikte klavye de elden geçirilmiş durumda. Yeni klavyede artık Touch ID de var. Son olarak yeni iMac'in 7 farklı renk seçeneği ile geldiğini de belirtelim.

Apple iMac

İŞTE YENİ iMAC'İN FİYATLARI

8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU'ya, 8 GB RAM ve 256 GB SSD gibi özelliklere sahip olan iMac'in fiyatı 1.299 dolar. 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 8 GB RAM ve 256 GB SSD gibi özelliklere sahip olan bir diğer iMac'in fiyatı ise 1.499 dolar. Yeni iMac modellerinin Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

iMac fiyatları

Apple Store Türkiye internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni iMac için sipariş tarihi 30 Nisan, satış tarihi ise Mayıs’ın ikinci yarısı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Twitter'dan paylaştı! Bu yıla damga vurabilirTwitter'dan paylaştı! Bu yıla damga vurabilir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Dünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

Dünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.