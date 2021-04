Apple yeni iMac'i tanıttı! İşte tasarım devrimi yaşayan yeni iMac'in özellikleri ve fiyatı

Apple iMac modellerine büyük önem veriyor. Şirketin all in one (hepsi bir arada) bilgisayar ürünü olan iMac'in 20 Nisan Apple etkinliğinde yenilenmesi bekleniyordu. Hatta yeni modellerin farklı renklerde geleceği söylenmişti. Nitekim Apple etkinliğin başlamasıyla tüm bunları doğruladı ve yeni iMac'i resmen tanıttı.

YENİ iMAC'İN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni iMac, daha önce de söylediğimiz gibi gücünü ARM tabanlı Apple Silicon M1 işlemcisinden sağlıyor. Yeni Mac modeli, oldukça ince bir tasarıma sahip. Buna rağmen 24 inçlik bir ekran sunuluyor. Bu ekran 4480 x 2520 piksel çözünürlük sunuyor. En çok merak edilen konulardan biri de yeni iMac'in kamerası oluyor. iMac'in üzerinde 1080p video kaydını destekleyen bir kamera var. Apple bu kameranın bu zamana kadar bir Mac'te kullanılan en iyi kamera olduğunu söylüyor.

Biraz da performanstan bahsedelim. 4 tane USB Type-C girişine yer veren yeni iMac, selefine kıyasla CPU anlamında yüzde 85, GPU anlamında ise yüzde 50 daha hızlı.

En azından Apple'ın aktardığı bilgiler bu yönde. Ayrıca iMac ile birlikte klavye de elden geçirilmiş durumda. Yeni klavyede artık Touch ID de var. Son olarak yeni iMac'in 7 farklı renk seçeneği ile geldiğini de belirtelim.