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Apple yeni iPad Air'i Türkiye'de satışa sundu! İşte yeni iPad Air'ın fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Apple, Time Flies etkinliğinde tanıttığı yeni iPad Air'i Türkiye'de satışa çıkardı. iPhone 12'yi taze tanıtan Apple'ın iPad Pro'ya yaklaşan bir tasarım ile sunduğu A14 Bionic işlemcili yeni iPad Air'ın Türkiye fiyatı ise iPad Pro'dan biraz daha uygun. İşte yeni iPad Air'ın fiyatı ve diğer detayları.

Apple yeni iPad Air'i Türkiye'de satışa sundu! İşte yeni iPad Air'ın fiyatı

Yeni iPad Air, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE ve 8. nesil iPad ile birlikte Apple'ın Time Flies etkinliğinde karşımıza çıkmıştı. Koronavirüs nedeniyle tıpkı iPhone 12 etkinliği gibi çevrimiçi düzenlenen etkinlikte, yeni iPhone'dan önce yeni iPhone'un işlemcisiyle gelen bir cihaza tanıklık ettik. O cihaz, yeni iPad Air'ın ta kendisiydi. Etkinlik sonrası Türkiye fiyatları açıklanan yeni nesil iPad Air, aradan geçen yaklaşık 1 aylık dönemde maalesef satışa çıkmadı. Ancak yeni nesil iPad Air için Türkiye siparişleri artık başladı.

yeni iPad Air özellikleri

YENİ İPAD AİR ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

iPad Air, 10.9 inç Liquid Retina ekran ile birlikte geliyor. Yeni tabletin çerçeveleri olabildiğince küçültülmüş durumda ancak iPad Pro kadar ince değil. Ayrıca cihazda iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e de güç veren 5 nm'lik Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. 64 GB ve 256 GB olarak iki ayrı depolama seçeneği ile gelen yeni iPad Air, arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya, ön tarafında ise 7 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya yer veriyor. Buna ek olarak Wi-Fi ve SIM destekli cihaz Apple Pencil (2. nesil), Apple Magic Keyboard ve Smart Keyboard desteğine de sahip. Önemli bir detay olarak yeni iPad Air'de üst düğmeye entegre edilmiş bir Touch ID parmak izi okuyucusunun yer aldığını belirtelim.

yeni iPad Air fiyatı

YENİ İPAD AİR FİYATI

Yeni iPad Air'in fiyatı Apple Türkiye'nin resmi sitesinde 5,799 TL'den başlıyor. iPadOS 14 yüklü yeni Apple tableti, uzay grisi, gümüş, rose altın, gök mavisi ve yeşil renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Yeni iPad Air'in tüm fiyatları ise şöyle:

  • Wi-Fi destekli yeni iPad Air + 64 GB dahili depolama alanı 5,799 TL
  • Wi-Fi destekli yeni iPad Air + 256 GB dahili depolama alanı 7,199 TL
  • SIM destekli yeni iPad Air + 64 GB dahili depolama alanı 6,999 TL
  • SIM destekli yeni iPad Air + 256 GB dahili depolama alanı 8,399 TL
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