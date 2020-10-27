Apple yeni iPad Air'i Türkiye'de satışa sundu! İşte yeni iPad Air'ın fiyatı

Yeni iPad Air, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE ve 8. nesil iPad ile birlikte Apple'ın Time Flies etkinliğinde karşımıza çıkmıştı. Koronavirüs nedeniyle tıpkı iPhone 12 etkinliği gibi çevrimiçi düzenlenen etkinlikte, yeni iPhone'dan önce yeni iPhone'un işlemcisiyle gelen bir cihaza tanıklık ettik. O cihaz, yeni iPad Air'ın ta kendisiydi. Etkinlik sonrası Türkiye fiyatları açıklanan yeni nesil iPad Air, aradan geçen yaklaşık 1 aylık dönemde maalesef satışa çıkmadı. Ancak yeni nesil iPad Air için Türkiye siparişleri artık başladı.

YENİ İPAD AİR ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

iPad Air, 10.9 inç Liquid Retina ekran ile birlikte geliyor. Yeni tabletin çerçeveleri olabildiğince küçültülmüş durumda ancak iPad Pro kadar ince değil. Ayrıca cihazda iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e de güç veren 5 nm'lik Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. 64 GB ve 256 GB olarak iki ayrı depolama seçeneği ile gelen yeni iPad Air, arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya, ön tarafında ise 7 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya yer veriyor. Buna ek olarak Wi-Fi ve SIM destekli cihaz Apple Pencil (2. nesil), Apple Magic Keyboard ve Smart Keyboard desteğine de sahip. Önemli bir detay olarak yeni iPad Air'de üst düğmeye entegre edilmiş bir Touch ID parmak izi okuyucusunun yer aldığını belirtelim.