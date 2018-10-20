Apple yeni iPad ve Mac modelleri için sonunda tarih verdi

Bir süredir Apple’ın yeni iPad modellerini Kasım ayında tanıtacağına dair sızıntılarla karşılaşıyorduk. Nitekim bu sızıntılar kısmen de olsa doğru çıktı. Cupertino merkezli şirket, yeni nesil iPad ve Mac cihazlarını tanıtacağı tarihi sonunda açıkladı.

Apple geçtiğimiz gün ilgili mecralara gönderdiği davetiyede, 30 Ekim’de New York’ta bulunan Brooklyn Müzik Akademisi’nde düzenleyeceği etkinliği işaret etti. Bu etkinlikte uzun bir süredir merakla beklenen yeni nesil iPad modelleri açığa çıkacak.

Elbette Apple davetiyede tanıtacağı ürünlerden bahsetmedi. Fakat uzun bir süredir, yeni iPad modellerinin Kasım ayında tanıtılacağına dair dedikodular mevcuttu. Dolayısıyla 30 Ekim’de gerçekleşecek olan etkinlikte, yeni iPad ve Mac modellerinin tanıtılması bizleri için sürpriz olmayacak.

Cupertino merkezli şirketin 30 Ekim’de 2 farklı iPad modeli tanıtması bekleniyor. Mac tarafında ise MacBook Air modelinin yeni bir tasarımla kullanıcılara sunulacağı söylentileri mevcut. Bazı kesimlere göre yeni nesil MacBook Pro’da kullanılan touch bar, MacBook Air için de gelecek. Elbette bunlar şimdilik söylentiden ibaret.

Apple’ın etkinliğiyle ilgili bir diğer konu da yeni nesil Apple Pencil ve AirPods. Apple’ın kalem ve kulaklık aksesuarlarını bir sonraki nesle taşıyacağı belirtiliyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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