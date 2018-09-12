Apple yeni iPhone'ları ve akıllı saatini tanıttı

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile yeni akıllı saati Apple Watch Series 4'ü tanıttı.

Kaliforniya eyaletindeki idari merkezi Apple Park'ta düzenlenen sunumda Apple, yeni akıllı telefonlarını beğeniye sundu.

Yeni modellerin, geçen sene piyasa sunulan iPhone X gibi ön yüzeyinin neredeyse tamamının "kenardan kenara" (edge-to-edge) ekrana sahip olduğu görüldü.

Sunumda, "super retina display" OLED teknolojisine sahip iPhone XS ve iPhone XS Max'in, sırasıyla, 5,8 inç (14,7 cm) ve 6,5 inç (16,5 cm) ekranın bulunduğu belirtildi.

Her iki telefonun arkada 12, önde 7 megapiksel kameralarının bulunduğu kaydedilirken, iPhone X'e kıyasla, iPhone XS'in 30 dakika daha fazla, iPhone XS Max'in ise 90 dakika daha fazla pil ömrüne sahip olduğu vurgulandı.

Sunumda, yeni modellerin 64 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteye sahip iç bellek seçenekleriyle ve "altın" ve "uzay grisi" renkleriyle piyasa sürüleceği aktarıldı.

Telefonların içindeki yeni A12 çip sayesinde uygulamaların yüzde 30 daha hızlı çalışacağına dikkat çekilen sunumda, her iki telefonun "Dual SIM" (çift sim kart) teknolojisini destekleyeceğinin altı çizildi.