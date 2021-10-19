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Apple yeni MacBook Pro laptoplarını tanıttı

19.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple yeni M1Pro ve M1Max işlemcilerine sahip MacBook Pro laptoplarını tanıttı. 57 milyar transistörlü M1 Max'in, Apple tarafından bugüne kadar üretilen en güçlü çip olduğu açıklandı.

Apple yeni MacBook Pro laptoplarını tanıttı

Apple yeni M1Pro ve M1Max işlemcilerine sahip MacBook Pro laptoplarını tanıttı.

57 milyar transistörlü M1 Max'in, Apple tarafından bugüne kadar üretilen en güçlü çip olduğu açıklandı.

Apple ilk olarak geçen yıl bilgisayarlarında M1 adını verdiği yeni çiplerini kullanmaya başlamıştı.

Dünkü etkinlikte tanıtılan M1Pro ve M1Max işlemcileri, bu seriye gelen ilk güncelleme oldu.

Gartner şirketinden analist Mlkako Kitagawa, "Performans artışının boyutu etkileyici" dedi.

Apple, yeni işlemcilerin diğer laptoplardaki 8 çekirdekli işlemcilerle aynı işi yaparken yüzde 30 daha az enerji tükettiğini, işlem gücünün de 8 çekirdekli işlemcilerin 1,7 katı olduğunu duyurdu.

Bu iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından denetlenmedi.

Apple'ın yeni M1 işlemci serisi, İngiltere merkezli ARM şirketinin geliştirdiği teknolojiyi kullanıyor.

Apple, bunun üzerine kendi tasarımını ekleyerek kendi çiplerini yapıyor.

Geçen yıla kadar Apple ARM yerine Intel'in çip teknolojisini kullanıyordu.

CSS Insight şirketinin baş analisti Ben Wood, kendi çiplerini tasarlamasının Apple için olumlu olduğunu söylüyor:

"Yeni işlemciler MacBook serisini canlandırdı."

MacBook kullanan bir fotoğrafçı

14 ve 16 inçlik boyutlarda olacak MacBook Pro laptopları yeni işletim sistemi macOS Monterey'i kullanıyor.

Apple dünkü tanıtım etkinliğinde MacBook'ların işlem gücünün yanı sıra uzun pil ömrünü de methetti.

Analist Kitigawa, yaratıcı sektörlerdeki işçiler arasında son dönemde MacBook Pro'dan uzaklaşma belirtileri görüldüğünü fakat bu yeni bilgisayarların bu kişilere hitap ettiğini aktarıyor:

"Apple, hedef kitlesi olan yaratıcı profesyonel grubu etkilemek için çaba sarf ediyor."

Yeni bilgisayarlar, küresel çip sıkıntısının yaşandığı bir dönemde tanıtıldı.

Apple yöneticisi Tim Cook, bu sorunun M1 çip üretimini de etkileyebileceğini belirtmişti.

Bazı haberlerde iPhone 13 üretiminin de beklenenin altında olabileceği yer almıştı.

Ben Wood, kendi çip tasarımına sahip olmanın Apple'ı bu çip krizinden korumayacağını söylüyor:

"Apple çip alım pazarlığı yapmak için eli güçlü bir şirket olabilir ama piyasadaki yarı iletken kıtlığı üretim kapasitesiyle ilişkili."

Kitagawa da Apple'ın M1 çipli bilgisayarlarının ayrı bir ekran kartı bulunmamasının, bu süreçte işleri kolaylaştırabileceğini anlatıyor:

"Edinmek için uğraşmaları gereken parça sayısı bir adet azalacak."

MagSafe geri döndü

Apple'ın yeni laptopları, eleştirilen bir tasarım kararından vazgeçilmesini sağladı.

Bu, şarj kablosunun güçlü bir şekilde çekince kendiliğinden çıkmasını sağlayan MagSafe tasarımıydı.

Ben Wood "Kullanıcılar MagSafe'in geri dönüşüne sevinecektir. Çünkü bir MacBook'a küçük bir servet yatırdıktan sonra son isteyeceğiniz şey şarj kablosuna takılan birinin laptopu yere düşürerek kırmasıdır" diyor.

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