Apple yeni ürünlerini tanıtıyor! İşte yeni iPad, Apple Watch Series 7 ve iPhone 13 ile ilgili tüm detaylar

Apple, tüm dünyanın heyecanla takip ettiği 14 Eylül etkinliğine saatler tam da 20:00'yi gösterdiğinde başladı. Etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook'un ardından sahneye ilk olarak yeni iPad ve tasarımı yenilenen iPad mini çıktı. Ayrıca çok sayıda teknoloji tutkunu iPhone 13 ile ilgili de merak içerisinde. Özellikle iPhone 13'ün fiyatı ve teknik özellikleri de merak ediliyor.

YENİ iPAD'İN ÖZELLİKLERİ

10.2 inçlik yeni iPad'in özellikleri arasında Apple A13 Bionic işlemcisi var. Bu işlemci, bir önceki iPad mini'ye göre oldukça önemli bir gelişme olarak görülüyor. Zira 12 MP geniş açılı bir kameraya ev sahipliği yapan yeni iPad, selefine kıyasla yüzde 20 daha hızlı. Ayrıca, Center Stage özelliğinin de yeni iPad'te yer alacağını belirtmek gerek.

YENİ iPAD MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad mini ise oldukça dikkat çekici. Çünkü Apple, yeni iPad mini ile birlikte iPad Air ve iPad Pro'da gördüğümüz dar çerçeveli tasarıma geçmiş. Ayrıca iPad mini, parmak izi okuyucusunu da iPad Air gibi güç tuşuna taşımış durumda. 8.3 inçlik Liquid Retina ekrana sahip olan iPad mini, dört farklı renk ile görücüye çıkıyor.

USB Type-C girişine ve 12 MP'lik kameraya sahip olan yeni iPad mini, beklendiği gibi bir önceki nesil iPad mini'ye göre oldukça hızlı. Ayrıca yeni iPad mini'de tıpkı iPhone 12 modellerinde olduğu gibi 5G desteğinin olduğunu belirtelim.

YENİ iPAD'İN VE iPAD MINI’NİN FİYATI

Yeni iPad'in fiyatı 329 dolardan başlıyor. Yeni iPad mini için ise başlangıç fiyatı 499 dolar olarak belirlenmiş.

APPLE WATCH SERIES 7 TANITILDI! İŞTE APPLE'IN YENİ AKILLI SAATİ

Apple, 14 Eylül etkinliğinde yeni iPad ve yeni iPad mini'yi tanıttıktan sonra Apple Watch modellerine geçti. Böylece uzun bir zamandır sızıntılarda yer alan Apple Watch Series 7'nin üzerindeki örtü kaldırıldı.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 7, daha büyük bir ekrana sahip. Ekranın yüzde 20 oranında büyüdüğünden bahsediliyor. Yapılan tasarım müdahaleleri sonucunda saatin daha zarif bir hale geldiğini belirtmemiz gerek. Ancak saatin genel tasarımı Apple Watch Series 6'ya oldukça benziyor.

Yeni saat, yüzde 33 oranında daha hızlı şarj oluyor. WR50 suya dayanıklılık sunan Apple Watch Series 7, Apple'ın aktardığına göre tüm gün batarya ömrü sunuyor.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN FİYATI

5 farklı renk ile gelen Apple Watch Series 7'nin fiyatı 399 dolardan başlıyor.

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