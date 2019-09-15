Apple Yeni Ürünleriyle Müşterileri Çekebilecek mi?

Teknoloji devi Apple, daha ucuz akıllı telefon üreten firmalarla arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde California’da düzenlediği yıllık ürün lansmanında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Firma, ürünlere getirilen son yenilikler ve yeni ürünlerin yanı sıra tüketici ve eleştirmenlerin dikkatini bambaşka bir şekilde çekmeye çalıştı.
Apple CEO’su Tim Cook, firmanın California eyaletinin Cupertino kentindeki merkezinde yaptığı tanıtımda, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adı verilen son model akıllı telefonların üçüncü bir kameraya daha sahip olduğunu açıkladı. Apple böylelikle iPhone’un kamera özelliklerini, rakipleri Samsung ve Huawei ürünlerinin seviyesine taşımış oldu.
Apple, sürpriz bir girişimde bulunarak en alt düzey iPhone 11’in Amerika’daki satış fiyatını 700 dolar olarak belirledi. Geçen yıl piyasaya çıkan aynı seviyedeki iPhone XR’ın fiyatı 750 dolardı. Fiyat kesintisi, Apple’ın, birçok tüketicinin yeni ürünler piyasaya sürülmesine rağmen mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanması eğilimine verdiği yanıt. Teknoloji uzmanı Wayne Lam, “Bazıları bir telefon için bin dolar harcayabiliyor. Bu tüketiciler iki, hatta üç yıl daha yeni telefon almayacaklar. Bu pazarlama taktiği, eski model telefon sahiplerini ve Apple’ın işletim sistemini kullanmayan tüketicileri cezbetmeyi amaçlıyor” diyor.
Apple CEO’su Tim Cook, yeni iPhone’ları ya da yenilenen tablet bilgisayar iPad’leri satın alanlara, 1 Kasım’dan başlayarak video streaming hizmeti veren Apple TV Plus’a bir yıllık ücretsiz abonelik sağlama müjdesi de verdi. Netflix gibi firmalarla rekabet etmeye çalışan Apple, orijinal televizyon dizileri de içerecek olan Apple TV Plus’ın yeni abonelere sadece ayda beş dolara sunulacağını açıkladı.
Yeni iPhone’larla iPad ve Apple kol saatlerinin yenilenmiş modelleri, Amerika’da 20 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.
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