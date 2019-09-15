Apple Yeni Ürünleriyle Müşterileri Çekebilecek mi?

Teknoloji devi Apple, daha ucuz akıllı telefon üreten firmalarla arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde California’da düzenlediği yıllık ürün lansmanında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Firma, ürünlere getirilen son yenilikler ve yeni ürünlerin yanı sıra tüketici ve eleştirmenlerin dikkatini bambaşka bir şekilde çekmeye çalıştı.

Apple CEO’su Tim Cook, firmanın California eyaletinin Cupertino kentindeki merkezinde yaptığı tanıtımda, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adı verilen son model akıllı telefonların üçüncü bir kameraya daha sahip olduğunu açıkladı. Apple böylelikle iPhone’un kamera özelliklerini, rakipleri Samsung ve Huawei ürünlerinin seviyesine taşımış oldu.

Apple, sürpriz bir girişimde bulunarak en alt düzey iPhone 11’in Amerika’daki satış fiyatını 700 dolar olarak belirledi. Geçen yıl piyasaya çıkan aynı seviyedeki iPhone XR’ın fiyatı 750 dolardı. Fiyat kesintisi, Apple’ın, birçok tüketicinin yeni ürünler piyasaya sürülmesine rağmen mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanması eğilimine verdiği yanıt. Teknoloji uzmanı Wayne Lam, “Bazıları bir telefon için bin dolar harcayabiliyor. Bu tüketiciler iki, hatta üç yıl daha yeni telefon almayacaklar. Bu pazarlama taktiği, eski model telefon sahiplerini ve Apple’ın işletim sistemini kullanmayan tüketicileri cezbetmeyi amaçlıyor” diyor.