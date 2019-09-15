HABER

Apple Yeni Ürünleriyle Müşterileri Çekebilecek mi?

15.09.2019 07:37 | Son Güncelleme

Apple, daha ucuz akıllı telefon üreten firmalarla arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde California’da düzenlediği yıllık ürün lansmanında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Firma, son yenilikler ve yeni ürünlerin yanı sıra tüketici ve eleştirmenlerin dikkatini başka bir şekilde çekmeye çalıştı

Apple Yeni Ürünleriyle Müşterileri Çekebilecek mi?

Teknoloji devi Apple, daha ucuz akıllı telefon üreten firmalarla arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde California’da düzenlediği yıllık ürün lansmanında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Firma, ürünlere getirilen son yenilikler ve yeni ürünlerin yanı sıra tüketici ve eleştirmenlerin dikkatini bambaşka bir şekilde çekmeye çalıştı.

Apple CEO’su Tim Cook, firmanın California eyaletinin Cupertino kentindeki merkezinde yaptığı tanıtımda, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adı verilen son model akıllı telefonların üçüncü bir kameraya daha sahip olduğunu açıkladı. Apple böylelikle iPhone’un kamera özelliklerini, rakipleri Samsung ve Huawei ürünlerinin seviyesine taşımış oldu.

Apple, sürpriz bir girişimde bulunarak en alt düzey iPhone 11’in Amerika’daki satış fiyatını 700 dolar olarak belirledi. Geçen yıl piyasaya çıkan aynı seviyedeki iPhone XR’ın fiyatı 750 dolardı. Fiyat kesintisi, Apple’ın, birçok tüketicinin yeni ürünler piyasaya sürülmesine rağmen mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanması eğilimine verdiği yanıt. Teknoloji uzmanı Wayne Lam, “Bazıları bir telefon için bin dolar harcayabiliyor. Bu tüketiciler iki, hatta üç yıl daha yeni telefon almayacaklar. Bu pazarlama taktiği, eski model telefon sahiplerini ve Apple’ın işletim sistemini kullanmayan tüketicileri cezbetmeyi amaçlıyor” diyor.

Apple CEO’su Tim Cook, yeni iPhone’ları ya da yenilenen tablet bilgisayar iPad’leri satın alanlara, 1 Kasım’dan başlayarak video streaming hizmeti veren Apple TV Plus’a bir yıllık ücretsiz abonelik sağlama müjdesi de verdi. Netflix gibi firmalarla rekabet etmeye çalışan Apple, orijinal televizyon dizileri de içerecek olan Apple TV Plus’ın yeni abonelere sadece ayda beş dolara sunulacağını açıkladı.

Yeni iPhone’larla iPad ve Apple kol saatlerinin yenilenmiş modelleri, Amerika’da 20 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Arap ülkelerinden Saudi Aramco saldırısına kınama Arap ülkelerinden Saudi Aramco saldırısına kınama
Eski Başbakandan flaş çıkış! 'Genel seçimi Netanyahu kazanırsa...'Eski Başbakandan flaş çıkış! 'Genel seçimi Netanyahu kazanırsa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

İtilmiş ile Kakılmış yıllar sonra tiyatroyla geri döndü

İtilmiş ile Kakılmış yıllar sonra tiyatroyla geri döndü

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap ülkelerinden Saudi Aramco saldırısına kınama

Arap ülkelerinden Saudi Aramco saldırısına kınama

Eski Başbakandan flaş çıkış! 'Genel seçimi Netanyahu kazanırsa...'

Eski Başbakandan flaş çıkış! 'Genel seçimi Netanyahu kazanırsa...'

Kentin hakimiyeti için çatıştılar: 23 ölü, onlarca yaralı

Kentin hakimiyeti için çatıştılar: 23 ölü, onlarca yaralı

Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

ABD'den o saldırıya ilişkin şok suçlama!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Trump’tan seçim öncesi 'Netanyahu' paylaşımı

Trump’tan seçim öncesi 'Netanyahu' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.