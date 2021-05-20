Apple yöneticisinden "kötü amaçlı yazılım sorunu var" itirafı!

Apple ile Epic Games arasındaki antitröst davasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez başrolde ise Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi var.

CRAIG FEDERIGHI'DEN MACOS İTİRAFI

Craig Federighi, şirketin Epic Games ile olan davasında ifade verdi. Apple yöneticisi, burada beklenmedik bir itirafta bulundu. İtirafın ana unsuru ise MacOS'tu. Craig Federighi, MacOS'un kötü amaçlı yazılım sorunu olduğunu söyledi.

Mahkemedeki ifadesinde "Bugün, Mac'te kabul edilebilir bulmadığımız bir düzeyde kötü amaçlı yazılım var" diyen Federighi, gerçekten bu itirafıyla pek çok kişiyi şaşırtmayı başardı. Zira Apple, yıllar boyu macOS'un Windows'tan daha güvenli bir işletim sistemi olduğunu iddia etti. Mark Gurman'ın tweet'ine göre Federighi bu iddiayı verdiği ifadede de sürdürdü.

WINDOWS PC'LERDEN DAHA GÜVENLİ

Söz konusu tweet'e göre Federighi, kabul edilemez kötü amaçlı yazılım sorununu itiraf etmesine rağmen, macOS'un Windows PC'lerden daha güvenli olduğunu ifade etti.

