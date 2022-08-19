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Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı: Hackerlar cihazlarınızı tamamen ele geçirebilir

19.08.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone, iPad ve Macbook'ları etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurarak, kullanıcılarına cihazlarının işletim sistemlerini güncellemeleri çağrısı yaptı.

Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı: Hackerlar cihazlarınızı tamamen ele geçirebilir

Teknoloji devinden Çarşamba günü yapılan iki güvenlik duyurusu, bilgisayar korsanlarının bu açığı kullanarak cihazların kontrolünü tamamen ele geçirme tehlikesi olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu açığa yönelik olarak sistem güncellemesi yayınlayan Apple, güncellemenin tüm kullanıcılara önerildiği notunu paylaştı.

iPhone'lar için yayınlanan güncellemede

Sistem açığından iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modellerinin; 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadlerin; tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinin; ve MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.

Guardian'a konuşan SocialProof Security güvenlik şirketinin CEO'su Rachel Tobac, sistem açığının hackerların bu cihazların tüm yönetici erişimini ele geçirebilecekleri ve bu şekilde cihazın sahibi gibi işlem yapabileceklerini anlamına geldiğini söyledi.

Tobac, özellikle kamuoyunun gözünün önünde bulunan aktivist, gazeteci gibi kişilerin "sofistike, devlet boyutunda casuslukların hedefinde olabileceğini belirterek", sistem güncellemesini hızla yapması gerektiğinin altını çizdi.

Apple sistem açığından kaç kullanıcının etkilendiği bilgisini paylaşmadı.

İsrailli NSO Group gibi ticari casusluk programları geliştiren şirketlerin bu gibi sistem açıklarını kullandıkları biliniyor.

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Apple iPhone iPad iOS MacBook Güvenlik açığı
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