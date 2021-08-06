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Apple’dan Çocuk İstismarıyla Mücadele Adımı

06.08.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket çocuk istismarına karşı her ülkenin kendi yasalarına uygun bir fotoğraf kontrol sistemi kuruyor

Apple’dan Çocuk İstismarıyla Mücadele Adımı

Apple çocuk istismarına karşı her ülkenin kendi yasalarına uygun bir fotoğraf kontrol sistemi kuracağını açıkladı.

Bir gün önce Apple, bu tür istismar içeren görüntüleri tarayan bir sistemi devreye sokacağını bildirmişti. Bu sistemin iPhone’lara eklenmesi ve fotoğrafları ABD’deki iPhone'lardan iCloud deposuna yüklenmeden önce taraması öngörülüyor.

Çocukların güvenliği için çalışan gruplar, çocuk istismarına karşı bu tür önlemler alan Facebook, Microsoft ve Google’a katılan Apple’ın açıklamasını memnunlukla karşıladı.

Ancak iPhone'daki fotoğrafların kontrol edilmesini sağlayacak bu sistemin, başka bilgilerin de yetkililere teslim edilmesiyle kullanıcıların cihazlarının hükümetler tarafından istismar edilebilmesine zemin hazırlamasından da endişe ediliyor.

Whatsapp yöneticisi Will Chatcart ise Apple’ın çocuk istismarı görüntülerini cihazlarda kontrol etme planını eleştirerek Whatsapp’ın benzer bir yol izlemeyeceği mesajını verdi.

Birçok başka teknoloji şirketi fotoğrafları sunuculara yüklendikten sonra kontrol ediyor.

Apple Cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu hizmetin kapsamının her ülkenin yerel yasalarına göre belirleneceğini vurguladı.

Şirket iPhone’lardan sunuculara aktarılan bilgilerin güvenlik onayından başka veri içermeyecek olmasının Apple’ı hükümetlerin çocuk istismarı dışında bilgi talepleri karşısında koruyacağını söylüyor.

Açıklamada ayrıca hükümetlerin bilgi istismarı karşısında bir güvenlik mekanizması olarak Apple çalışanlarının koruyuculuk görevi yapacağı sürecin de mevcut olduğu eklendi. Buna göre bu incelemede çocuk istismarından başka malzemelerin olduğu görülürse bu bilgiler güvenlik birimleriyle paylaşılmayacak.

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