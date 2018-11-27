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Apple’dan Kadın Girişimcilere Destek

27.11.2018 21:21 | Son Güncelleme

Teknoloji devi, kadın girişimciler için özel bir eğitim kampı başlatıyor. Teknoloji sektöründe çeşitliliği arttırmayı amaçlayan girişimcilik kampı için Apple, internet üzerinden başvuru almaya başladı

Apple’dan Kadın Girişimcilere Destek

Teknoloji devi Apple, endüstride yöneticilik ve bilgisayar programcılığı gibi alanlarda kadınların daha fazla varlık göstermesine olanak sağlayacak özel bir program başlatıyor.

Kadın girişimcileri ve programcıları Cupertino’daki merkezinde kampa alacak olan Apple, iki hafta boyunca eğitim verecek. Kampta kodlamadan tasarım ve pazarlamaya çeşitli çalışmalar yapılacak.

Girişimcilik kampları Ocak ayından itibaren her üç ayda bir düzenlenecek. Apple her kursa, uygulama geliştiren firmada kurucu ya da uygulama programcısı olan 20 kadını davet edecek. Her firmadan en fazla üç kadının kabul edileceği eğitim kampı için tüm masrafları da Apple karşılayacak.

Diğer birçok teknolojisi firmasında olduğu gibi Apple yüksek maaşlı programcılık işlerinde erkeklere olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. 2017 verilerine göre Apple’da teknoloji alanında çalışanların sadece yüzde 23’ü kadın.

Apple’ın yeni programının piyasaya ne kadar etkisi olacağı belirsiz. Google de kadınlara teknoloji alanında kariyer yapmaları için eğitimler sunuyor ancak, bu eğitimler iş piyasasında çok çeşitlilik yaratmadı. 2017 verileri Google çalışanlarının yüzde 25’inin kadın olduğunu gösteriyor.

Endüstri uzmanları teknoloji firmalarının, erkek egemen hiyerarşide kadınlara ayrımcılık uyguladığını savunuyor.

Eğitimleri Apple çalışanları ve uzmanları verecek. Firma başvuruları internet sitesinden https://developer.apple.com/entrepreneur-camp/details/ kabul etmeye başladı. Apple girişimcilik kampı için ne kadar bütçe ayırdığını açıklamıyor.

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