Apple'dan "Sıfır Karbon" Vaadi

Teknoloji devi Apple, önümüzdeki on sene içinde ürünlerinde ve tedarik zincirinde karbon salınımına tamamen son verme kararı aldı.

Ofislerinde ve veri merkezlerinde halihazırda karbon salınımının önüne geçildiğine dikkat çeken Apple yönetimi, bu uygulamayı ürünlerinin üretiminde rolü olan binlerce tedarikçiden de talep etme çabası içinde olduklarını belirtti.

Şirket, karbon salınımını sıfırlama hedefinin yüzde 75’ine üretim ve tedarik zincirinden karbonu çıkararak ulaşmayı hedefliyor. Planın yüzde 25’ine ise ağaç dikimi ve doğayı koruma çalışmalarıyla ulaşılması hedefleniyor.

Şirketin faaliyetleri çerçevesinde neden olunan karbon salınımının yüzde 74’ünün ürün üretimi sırasında ortaya çıktığını aktaran Apple yetkilileri, enerji yeterliliği projeleri yürütmeleri için tedarikçilere, ‘ABD-Çin Yeşil Fonu’ altında 100 milyon dolar değerinde yatırım yapacaklarını da belirtti.

I-Phonelar’ın üretiminde şu an karbon salınımını azaltma amacıyla geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor.

Açıklamada, karbon salınımını azaltma çalışmalarına yönelik fonun, Kolombiya ve Kenya’da mangrove bitkisinin yeniden yetiştirilmesi gibi projeler aracılığıyla sağlanacağı belirtilirken, sözkonusu fonun miktarına değinilmedi.