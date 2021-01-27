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Apple'ın Kullanıcı Erişim İznine Google'dan Engel

27.01.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Apple'ın Kullanıcı Erişim İznine Google'dan Engel

Google yönetimi, iPhone kullanıcılarının YouTube ve Maps gibi uygulamalarda Apple’ın reklamları kişiselleştirmede kullanılan yeni uyarı sistemini kullanmama kararı aldı. Karar, reklam satışlarını azaltacağı gerekçesiyle Facebook da dahil çeşitli firmalar tarafından eleştiriliyor

Google yönetimi, iPhone kullanıcılarının YouTube ve Maps gibi uygulamalarda Apple’ın reklamları kişiselleştirmede kullanılan yeni uyarı sistemini kullanmama kararı aldı.

Karar, reklam satışlarını azaltacağı gerekçesiyle Facebook da dahil çeşitli firmalar tarafından eleştiriliyor.

Alphabet, Inc tarafından bugün konuyla ilgili yapılan açıklama, Apple’ın takipte şeffaflık için oluşturduğu yeni kuralları uygulamaya koymaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

Apple, cihaz kullanıcılarının farklı programlarda da aynı kullanıcı olarak görülmelerini sağlamak adına uzun yıllardır IDFA adlı, cihaza özel kimlik numarası sistemini kullanıyor. IDFA kodu özellikle mobil reklamcılıkta kullanılan, cihazlara yöneltilecek reklamların belirlenmesini sağlayan bir kod.

Ancak Apple yönetimi bu yıl başında bir açıklama yaparak, bundan sonra kullanıcılardan uygulamalarda IDFA kodlarına erişim için onay isteneceği kararı aldıklarını belirtti. Açıklamaya göre, bu onay sorma işlemi bir kez, kişi uygulamayı kullanmadan önce yapılacak.

Facebook ve uygulama üreten diğer firmalar böylesi bir uyarı sisteminin kullanıcıların IDFA koduna erişimine izin vermemesine ve dolayısıyla da reklam satışlarında düşüş yaşanmasına neden olacağından endişeli.

Google uygulamalarının, Apple’ın IDFA koduna benzer bir kullanıcı takibi sistemi olduğundan, Apple’ın yaptığı değişiklikten Google kullanıcılarının fazla etkilenmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak Google’ın da bünyesinde bulunduğu Alphabet, Inc.’den bugün yapılan açıklamada, IDFA koduna erişim izni verilmediğinde yayıncıların ve reklamcıların daha düşük geri dönüş kaydedebileceklerinin altı çizildi.

Açıklamada, Apple’ın yeni sistemine alternatif üretme çalışmalarının devam ettiği ancak bunun kısa bir sürede hazır olamayacağı da belirtildi.

Diğer taraftan, Apple ise diğer firmaların veri tabanlarında bir şekilde yer alan cihazlara, IDFA koduna erişim izninin yine de otomatik olarak gönderileceğinin altını çiziyor.

Google ise, buna bağlı olarak oluşabilecek olası aksaklıkları önlemek adına, reklamları kişiselleştiren firmaların verilerini kullanmayı da bırakacaklarını belirtti.

Facebook yetkilileri geçen ay yaptıkları bir açıklamada, kullanıcılarının iznini almak için söz konusu uyarı mesajını devreye sokmayı planladıklarını söyledi.

Facebook’un açıklamasında, “Apple, yeni uyarı mesajı sistemini kullanmamamız halinde Facebook’u App Store’den engelleyecekleri konusunda net. Bu da, her ay hizmetlerimizden yararlanan kişi ve işletmeleri daha da zarara sokacaktır” denildi.

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