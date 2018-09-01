Apple'ın sürücüsüz otomobili kaza yaptı

Apple yetkilileri olayı doğrularken şirketin yürüttüğü sürücüsüz otomobil projesi hakkında bilgi vermedi.Teknoloji devi Apple üretimi sürücüsüz aracın ağustos ayında kaza yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu bilgi, şirketin cuma günü yayınladığı bir raporda yer aldı. Rapora göre, 24 Ağustos'ta, şirketin Silikon Vadisi'nde bulunan merkezinin yakınlarındaki otobanda Nissan Leaf model bir araç, Apple'ın "sürücüsüz moddaki" Lexus RX 450h aracına arkadan çarptı.
Apple yöneticileri daha önce, şirketin bir sürücüsüz otomobil projesi yürüttüğü yönünde bir açıklamada bulunmamıştı. Söz konusu raporla birlikte, Apple bünyesinde en az 5 bin kişinin sürücüsüz otomobil projesinde istihdam edildiği su yüzüne çıkmış oldu.
Sürücüsüz otomobil geliştirme alanında Google'ın üst şirketi Alphabet Inc.'e bağlı Waymo ve geleneksel otomobil üreticilerinden General Motors'a bağlı Cruise Automation da faaliyet gösteriyor. Bunların yanı sıra Silikon Vadisi merkezli start-up Zoox da bu alana milyarlarca dolar yatırım yapan şirketlerden.
rtr/BÜ,EC
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