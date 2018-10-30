Önümüzdeki günler içinde Türkiye'de satışa çıkacak olan iPhone XR parçalarına ayrıldı... Bakın içinden neler çıktı neler?

Apple'ın yeni oyuncağı iPhone XR parçalarına ayrıldı! İçinden bakın ne çıktı?

1 / 23 Apple ayrıca iPhone 8'de 6,96 Wh batarya kullanırken, iPhone XS'te ise 10.13 Wh'lık bir batarya kullanmış.

2 / 23 Bu anlamda iPhone XR'ın batarya performansının iyi olacağını söyleyebiliriz.

3 / 23 iFixit, iPhone XR'ın tamir edilebilme puanını ise 10 üzerinden 6 olarak belirlemiş.

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12 / 23 Önümüzdeki günler Türkiye'de satışa çıkacak olan iPhone XR parçalarına ayrıldı! İçinden bakın neler çıktı neler?

13 / 23 Apple'ın iPhone XR artık resmi olarak -her ne kadar Türkiye'de henüz olmasa da- satışta. Apple'ın oldukça merak edilen yeni telefonu için özellikle analistler büyük beklenti içindeler.

14 / 23 iPhone XR'ın bu yıl Apple'ın yeni jenerasyonda en çok satan akıllı telefonu olacağı düşünülüyor.

15 / 23 Gerçekten de böyle olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şu anki konumuz bu değil; konumuz, iPhone XR'ın iFixit, yani tamir edilebilme puanı.

16 / 23 Bilindiği gibi iFixit ekibi hemen her elektronik cihazı alıp parçalarına ayırıyor ve tamir edilebilirlik puanlamasında bulunuyor.

17 / 23 Yani cihaz bozulduğunda, tamir edilebilmesi ne kadar zor onu ölçüyorlar.

18 / 23 iPhone XR için de aynı işlemi uygulayan iFixit ekibi, gördüklerine ise inanamamış.

19 / 23 Zira iPhone XR'da, iPhone 8 Plus'ta bulunandan çok daha büyük bir batarya çıkmış.

20 / 23 iPhone XR'da yer alan batarya tam 11.16Wh. Bu da Apple'ın şu anki hemen tüm telefonlarından daha büyük bir batarya taşıdığı anlamına geliyor.

21 / 23 iPhone XR'dan daha büyük batarya taşıyan tek model ise iPhone XS Max oluyor.

22 / 23 Bu arada yanlış anlaşılmasın; batarya boyut olarak değil, kapasitesi anlamında daha büyük.