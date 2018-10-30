Önümüzdeki günler içinde Türkiye'de satışa çıkacak olan iPhone XR parçalarına ayrıldı... Bakın içinden neler çıktı neler?
Apple'ın yeni oyuncağı iPhone XR parçalarına ayrıldı! İçinden bakın ne çıktı?
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Apple ayrıca iPhone 8'de 6,96 Wh batarya kullanırken, iPhone XS'te ise 10.13 Wh'lık bir batarya kullanmış.
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Bu anlamda iPhone XR'ın batarya performansının iyi olacağını söyleyebiliriz.
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iFixit, iPhone XR'ın tamir edilebilme puanını ise 10 üzerinden 6 olarak belirlemiş.
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Önümüzdeki günler Türkiye'de satışa çıkacak olan iPhone XR parçalarına ayrıldı! İçinden bakın neler çıktı neler?
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Apple'ın iPhone XR artık resmi olarak -her ne kadar Türkiye'de henüz olmasa da- satışta. Apple'ın oldukça merak edilen yeni telefonu için özellikle analistler büyük beklenti içindeler.
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iPhone XR'ın bu yıl Apple'ın yeni jenerasyonda en çok satan akıllı telefonu olacağı düşünülüyor.
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Gerçekten de böyle olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şu anki konumuz bu değil; konumuz, iPhone XR'ın iFixit, yani tamir edilebilme puanı.
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Bilindiği gibi iFixit ekibi hemen her elektronik cihazı alıp parçalarına ayırıyor ve tamir edilebilirlik puanlamasında bulunuyor.
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Yani cihaz bozulduğunda, tamir edilebilmesi ne kadar zor onu ölçüyorlar.
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iPhone XR için de aynı işlemi uygulayan iFixit ekibi, gördüklerine ise inanamamış.
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Zira iPhone XR'da, iPhone 8 Plus'ta bulunandan çok daha büyük bir batarya çıkmış.
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iPhone XR'da yer alan batarya tam 11.16Wh. Bu da Apple'ın şu anki hemen tüm telefonlarından daha büyük bir batarya taşıdığı anlamına geliyor.
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iPhone XR'dan daha büyük batarya taşıyan tek model ise iPhone XS Max oluyor.
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Bu arada yanlış anlaşılmasın; batarya boyut olarak değil, kapasitesi anlamında daha büyük.
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Zira iPhone 8 Plus'ın bataryasının boyutu her ne kadar fiziksel olarak iPhone XR'dan büyükse de kapasite olarak 10.28 Wh değerinde.
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