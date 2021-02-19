Apple'ın yeni şırınga emojisi, Covid aşısına olan güveni artırabilir mi?

Apple ucundan kan damlayan şırınga emojisini, artık en çok kullanılma sebebi olan Covid-19 aşısına uyacak şekilde değiştirmeye karar verdi. Bu imaj değişikliğinin Covid-19 aşısına güveni artırıcı bir etkisi olabileceği yorumu yapıldı.

Apple'ın yeni emojisinde şırınganın içi boş.

İnternette kullanılan simgeleri toplayan ve izleyen Emojipedia adlı siteye göre, artık aşı emojisini Covid-19'dan bahsederken kullanmak, daha mümkün hale geldi.

Emojipedia geçen yıl internet iletişiminde Covid aşısı konusu nedeniyle şırınga simgesinin kullanımının hızla arttığını bildiriyor.

Siteye göre şırınga emojisi daha önce en çok kan bağışı ile ilgili olarak kullanılıyordu.

Ama koronavirüs salgınının başlamasından sonra maske ve mikrop emojileri gibi şırınga emojisinin kullanım yerleri de büyük ölçüde değişti ve ağırlıkla aşı için kullanılıyor.

Aralık ayına gelindiğinde artık şırınga emojisi en çok "aşı" "Covid-19", "Pfizer" ve "Moderna" kelimeleriyle özdeşleşmişti.

Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama şırınga ile ilgili değişiklik Apple'ın son cep telefonu işletim sistemi iOS 14.5'un beta versiyonunda keşfedildi ve yakında muhtemelen tüm kullanıcılar tarafından erişilebilecek.