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Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!

04.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Apraksi, bir kas güçsüzlüğü olmamasına rağmen konuşmayla ilgili davranışları planlama, başlatma, sürdürme ve sıralamayla ilgili bozuklukları içerir. Tipik bazı belirtileri vardır, bu belirtilerle birlikte diğer bozukluklardan ayrılır. Sesi başlatmakta sorun vardır. Ünsüz sözleri üretmekte problemler vardır. Her sözcüğün yerini tutan belirli heceler kullanılır. Üretimde arama, gecikme davranışları söz konusudur. Bu vakalarda duyusal sorunlar çok sıktır.

Özel eğitim rehabilitasyon hizmeti alan vakaların yaklaşık yüzde 40'ında apraksi hastalığı belirli oranlarda görülmektedir. Özellikle otizm ve down sendromlularda apraksi önemli bir konuşma bozukluğudur.

Vaka, apraksinin hangi belirtilerini yaşıyorsa özellikle o davranışlara odaklanılır. Vaka üfleyemiyorsa ilk önce hedefimiz üflemesini sağlamaktır. Ses çıkaramıyorsa belirli tekniklerle ses çıkarma davranışını ortaya çıkarmamız lazımdır.

Eksiklik olmayan üretimlere mutlaka odaklanılması lazımdır. Çocuğun problem yaşamadığı seslere odaklanıp oradan eksiklik olan becerilere odaklanmamız gerekir. Her duyuya hitap eden çok yönlü ipuçları sunmamız gerekir. Dokunsal ipuçları burada büyük önem arz eder.

MELODİLERDEN YARARLANILIR

Melodilerden mutlaka faydalanılması gerekir. Ritm, hız gibi bileşenler üzerinde durulur, yazılı ipuçları üzerinde çalışılır.

APRAKSİ TERAPİSİ NE KADAR SÜRER?

Apraksi terapisinden kısa sürede sonuç almak çok mümkün değildir. Büyük çaba ve sorumluluk gerektirir.


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