Aprondaki kazayı TGS personeli engelledi

Haber: İbrahim YILDIZ-Kamera: İSTANBUL, (DHA) Atatürk Havalimanı'ndan Çin Hava Yolları'na ait uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada, park pozisyonunda bulunan Türk Hava Yolları uçağına çarpıyordu. O sırada bölgede bulunan Turkısh Ground Services (TGS) personeli araçtan inerek uçağı durdurdu ve olası kazayı engelledi. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Çin Havayolları'na ait uçak pist başına ilerlediği sırada, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak, yolcu köprüsünde bulunan Türk Hava Yolları'nın kuyruğuna çarpacaktı. Bu sırada olay yerinde bulunan TGS personeli aracını uçağın önüne geçerek kullandığı araçtan indi. Elleriyle uçağın pilotuna dur işareti yapan personel olası kazayı engelledi. Bu arada TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, kazayı engelleyen personeli arayarak teşekkür etti.

