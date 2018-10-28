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Aprondaki kazayı TGS personeli engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda Çin Hava Yolları'na ait uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada, park pozisyonunda bulunan Türk Hava Yolları uçağına az kalsın çarpıyordu.

Aprondaki kazayı TGS personeli engelledi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda Çin Hava Yolları'na ait uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada, park pozisyonunda bulunan Türk Hava Yolları uçağına az kalsın çarpıyordu. O sırada bölgede bulunan Turkısh Ground Services (TGS) personeli araçtan inerek uçağı durdurdu ve olası kazayı engelledi. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Çin Havayolları'na ait uçak pist başına ilerlediği sırada, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak, yolcu köprüsünde bulunan Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarpma noktasına geldi. Bu sırada olay yerinde bulunan TGS personeli aracını uçağın önüne geçerek kullandığı araçtan indi. Elleriyle uçağın pilotuna dur işareti yapan personel olası kazayı engelledi. Bu arada TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, kazayı engelleyen personeli arayarak teşekkür etti.

(FOTOĞRAF)

Aprondaki kazayı TGS personeli engellediAprondaki kazayı TGS personeli engellediAprondaki kazayı TGS personeli engellediAprondaki kazayı TGS personeli engelledi

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