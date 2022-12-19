Aprondaki korkunç ölümde yeni detaylar! Uçağa binerken atlamıştı... Beyza Taşkıran'ın annesiyle son konuşması ortaya çıktı

Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa bağlı körükten atlayarak yaşamına son veren 32 yaşındaki özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran'ın ölümündeki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Uçağa binmeden hemen önce bir telefon görüşmesi yaptığı ve ardından kendisini 14 metreden boşluğa bıraktığı öğrenilen Taşkıran'ın annesiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte aprondaki esrarengiz ölümde tüm detaylar...

Beyza Taşkıran 32 yaşındaydı. Ömrünün baharındaydı. Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan Taşkıran, İzmir'e turizm fuarı için geldi. Yaptığı sunum herkesi etkiledi, herkes Beyza'yı tebrik etti.

CEP TELEFONUYLA KONUŞTU 14 METREDEN ATLADI

Firmasıyla güzel bir fuar deneyimi yaşayan Beyza Taşkıran, 11 Aralık'ta annesi Canan G. ve kız kardeşleriyle birlikte yaşadığı Antalya'ya dönmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Havalimanının içerisinde cep telefonuyla konuşan genç kadın 14 metreden aşağı düştü. Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.

32 yaşındaki genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taşkıran'ın cenazesi daha sonra ailesi tarafından alınarak uçakla Antalya'ya götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Kahramanmaraşlı olan genç kadın, 12 Aralık Antalya Muratpaşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Polisin, genç kadının ölümünden önce saat 22.02 sıralarında kiminle görüştüğünün tespiti için cep telefonuna el koydu. Bu kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, soruşturma sonunda genç kadının kesin ölüm nedeni belli olacak.

ANNESİNDEN YEMEK AYIRMASINI İSTEMİŞ

Beyza Taşkıran'ın havalimanındayken annesi Canan G. ile yaptığı telefon konuşmasındaki son sözleri de ortaya çıktı. Genç kadının annesi Canan G.'ye, "Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum" dediği öğrenildi.

Çevresinde sevilen ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Taşkıran'ın sokak hayvanlarını beslediği ve hasta olanlarını da iyileştirdiği, sokak hayvanlar adına zaman zaman kampanyalar bile düzenlediği belirtildi.

HAYALLERİ VARDI, YURT DIŞINA GİDECEKTİ

Beyza'nın ölümünün ardından anne Canan G. ve kız kardeşleri başta olmak üzere sevenleri yasa boğuldu.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yakınları, "Beyza işinde çok başarılıydı. İzmir'deki turizm fuarında yaptığı sunumdan sonra İzmir Valisi bile yanına gelip tebrik etmiş. İsviçre tatilinden yeni gelmişti. İngilizcesi çok iyiydi. Firması onu yurt dışına gönderecekti. Hayalleri vardı. Her genç kız gibi evlenmek ve yuva kurmak istiyordu. Sokak hayvanlarını ameliyat ettirir ve iyileştirirdi. Sokak hayvanları için kampanyalar düzenlerdi. Annesine ve kız kardeşlerine çok düşkündü. 32 yaşında hayat dolu bir insandı. Beyza dans geçmişi olan, hayat dolu başarılı, gelecek planları olan sevgi dolu biriydi. Turizm fuarında halk oyunları ekibiyle harmandalı bile oynamış" dedi.

"SON KONUŞMAYI YAPTIĞI KİŞİYİ BİZ DE BİLMİYORUZ"

Beyza'nın yaşamını yitirmeden önce cep telefonuyla konuştuğu son kişinin kim olduğunu bilmediklerini anlatan yakınları, "Biz olayda havalimanının bir ihmali olabileceğini düşünüyoruz.

"İNTİHAR ETMEZ"

İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Bu olayın sorumlusu kimse bulunsun istiyoruz. Olay günü saat 21.00 sıralarında "Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum" diyen bir insan intihar etmez" dedi.



